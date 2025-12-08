　
地方 地方焦點

換季膚況大亂套　46歲女水光針改善乾癢困擾

▲黃昭瑜主任提醒，水光針應該在專業皮膚科醫師的操作下，才能真正達到保養效。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黃昭瑜主任提醒，水光針應該在專業皮膚科醫師的操作下，才能真正達到保養效。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

46 歲的吳姓女子受季節變化影響，最近幾週肌膚乾燥、泛紅，甚至不時搔癢，影響日常作息。她原本打算赴海外接受水光針療程改善膚況，但對環境與產品來源心存疑慮，經親友介紹，前往仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科門診，經評估後接受水光針治療，膚質順利改善，終於擺脫換季造成的困擾。

美容醫學中心主任黃昭瑜表示，每逢換季，濕度與溫度波動明顯，許多人會出現皮膚乾裂、粗糙或敏感狀況，短時間內希望恢復水潤外觀，水光針便成為常被提及的選項。不少人以為水光針只是「把玻尿酸打進皮膚」，但其原理源自中胚層療法，透過細針將玻尿酸或其他活性成分注射到真皮淺層，能突破角質層阻隔，直接補充水分及養分，效果比外用保養品更為直接，也更能在短時間內改善膚況。

但黃昭瑜提醒，市面上的水光針產品種類繁多，品質良莠不齊。玻尿酸分子本身安全，但交聯程度不同，特性與適用部位差異很大。交聯度較高的玻尿酸偏硬，通常用於填補凹陷或塑形，若用於全臉注射可能出現顆粒感或觸感不自然；反之，低交聯或未交聯玻尿酸更貼近人體本質，適合作為水光針進行均勻補水，吸收後也較不易產生殘留結節。他建議民眾選用來自國際大藥廠、具備完整品質控管的產品，以避免風險。

黃昭瑜指出，近年不少民眾選擇赴韓國施作水光針，認為價格實惠又流行，但跨國療程本身就伴隨風險，包括注射環境及產品來源不明所可能引發的感染、技術差異造成的顆粒或不均勻、返台後難以追蹤術後情況，以及產品是否符合安全規範等問題。一旦出現紅腫或過敏反應，往往無法及時回到原院所處理，延誤治療。

他說，水光針並非「看起來簡單」就能輕易施作，醫師必須了解皮膚層次、產品性質與注射深度，並依膚況調整施打方式。正規醫療院所具備無菌環境、合法產品來源與即時處置能力，是維護安全的重要條件；一般美容場所或非專業機構往往無法滿足這些基本要求。

黃昭瑜提醒，若民眾因換季乾燥、細紋或膚況暗沉而考慮水光針，應重視產品來源、注射劑量與醫師專業。水光針可以在短時間內改善外觀，但唯有建立在專業、安全的前提下，效果才能自然持續，也能確保皮膚真正回到健康狀態。

 

►聽Podcast #我在案發現場

 

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義市「加碼普發6000」　市府拚明日送議會審議
醫示警「最近驗出不少B流」！3主要症狀曝
快訊／19:24花蓮近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度4
快訊／19：24花東地區發生地震「台北有感」　花蓮發國家警報
「2026年這期間」別去東京玩　住宿貴到哭出來！網點頭：整月
朴寶劍終於騎到Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」
首波冷氣團最快周末報到　低溫探10度「高山有望降雪」

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

嘉義市「加碼普發6000」還免舉債　市府拚明日送議會審議

超越劉丞勳！　砍將張俊生53場「最速」達成UBA千分里程碑

西門町最新綠洲飯店開幕！一晚800起、享免費宵夜　捷運出站就到

濁水溪畔守護 300 年　西螺福興宮營隊成寒暑假「最佳救星」

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

快訊／19:24花蓮近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／19：24花東地區發生地震「台北有感」　花蓮發國家警報

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰！苦主血淚曝：像刀子割

國旅被嫌貴！2寶媽喊「出國哪裡便宜了？」　一票人秒懂點關鍵

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村被認定「逃亡風險高」羈押禁見

【8歲兒涉校園霸凌】賴瑞隆：會讓孩子離開學校「提到兒子哽咽哭了」

水光針換季皮膚敏感玻尿酸醫療仁愛長庚合作聯盟醫院

