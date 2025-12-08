首波冷氣團最快周末報到　低溫探10度「高山有望降雪」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風影響，今晚到明天白天基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨機率，周三短暫回到穩定天氣，緊接又有2波冷空氣南下，其中，周六有機會迎來入冬首波大陸冷氣團，低溫下探10度，3500公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春偶有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨明顯且持續，有局部大雨機率，預計明天下半天趨緩，新竹以南維持多雲到晴。

黃恩鴻指出，周三東北季風減弱，溫度回升，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星雨。周四至周五東北季風稍微增強，北部及宜花高溫略降，桃園以北、東半部及恆春有零星雨，新竹以南多雲到晴。

他表示，周六下一波冷空氣南下，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，下周日至周一轉乾，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星雨。

黃恩鴻指出，周六冷空氣最冷時間點為下周日晚間至周一清晨，中部以北、宜花地區低溫13至15度，台北約15度，南部及台東15至17度，清晨輻射冷卻影響，部分地區可能下探10至11度，有機會達大陸冷氣團等級。另外，周六晚間至下周日清晨水氣多，且溫度下降，全台3500公尺以上高山有降雪機會。

他也說，周六前各地低溫17至19度，中南部高溫26至29度，北部及宜花周三高溫約26至28度，周四至周五降到23至24度。

另外，黃恩鴻表示，明天各地仍有長浪；周三至周四清晨西半部、周五清晨中南部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。