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高虹安批中央「當初讓柯文哲擔罵名」　呼籲再提高診所補助

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 教育及文化組 立委陳柏惟 高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國內6月7日起打新冠肺炎疫苗不收掛號費，但新北市張博揚小兒科診所堅持收200元掛號費，並批評疫情指揮官陳時中賴帳，行政補助費僅40元，比一般疫苗少。陳時中今（22）日宣布行政費用補助調升至100元。對此，民眾黨立委高虹安認為，剩餘差價還是基層吸收，呼籲提高處置費和行政費；此外，她也質疑，中央為了與台北市府提出市民免掛號費做政治攻防，倉促之下做的決策，讓柯文哲承受「收割中央政策」的罵名。

高虹安今（22）日在臉書表示，6月8日院會總質詢紓困特別預算第3次追加編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）時，向行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中請教過，40億足夠讓全民免費施打疫苗？40億預算又是如何計算？疫苗施打所需的處置費、診察費、掛號費、醫材費等，是全部補助？亦或超出的費用由醫療院所或地方政府自行吸收？當時就已質疑，執政團隊喊出的全民免費，預算金額明顯對不上需求，到底要如何「免費」法？

▲▼新北板橋張博揚小兒科診所。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北板橋張博揚小兒科診所。（圖／記者許靖騏攝）

高虹安指出，當時蘇貞昌與陳時中支支吾吾說不清楚，僅說明目前預計匡列40億元疫苗施打預算，以7成施打率估算大約3000多萬劑數量，一劑補助100元之處置費的方式計算，對於一劑補助100元處置費，和醫療院所實際施打成本之間間差價如何補足，會否由地方政府或醫療院所吸收？可惜在當天受限於質詢時間沒有得到明確的答案。

高虹安提到，近日果然有基層診所醫師抗議表示，過去施打流感疫苗時，診所可以對施打者收取醫療處置費100元、再加上100至150元的掛號費，共200至250元費用，然而近來為了全力協助國家接種新冠肺炎疫苗，早晚加班、負擔更勝流感疫苗，卻被強制規定醫療院所不能收費 ，否則停止配發疫苗，害醫療院所只能爭取施打量來獲取獎勵費。

高虹安提及，今日疫情指揮中心記者會上，陳時中立刻政策急轉彎，將原僅補助處置費100元、行政費40元的現行方案，修正為處置費100元、行政費100元，但有醫生出面表示，過去其他類型疫苗接種都有處置費100元，加上掛號費100至150元，總計至少250元接種收入，數字攤開來算一算就知道，指揮中心現在提高的補助，不夠當時總統蔡英文承諾的40億元預算讓全民免費施打新冠疫苗，剩餘差價還是基層吸收。

▲▼疫苗相關費用。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中今（22）日宣布，行政費從40元調整至100元。（圖／指揮中心提供）

高虹安質疑，是否當初是為了與台北市府提出台北市民免掛號費疫苗接種政策做政治攻防，倉促之下做的政策宣導，讓柯文哲承受「收割中央政策」的罵名，大家心裡自有一把尺。

高虹安再指，行政院在立法院還在審查預算時，就已片面宣布40億全民免費打疫苗之政令，至今，恐怕連蘇貞昌與陳時中都還搞不清楚40億全民免費施打疫苗經費計算方式從何而來？如何優化補助方案？從何改善診所吸收差價情況？現在支票難兌現，豈不又跟前幾天才引發爭議的「國手搭經濟艙、官員搭商務艙」事件一般，「昨日口號喊得好，今日跳票沒人管？」

高虹安呼籲，指揮中心對於處置費、行政費，都應該再提高，且不是只提高至剛好250元，而是要參考業務負擔調整，讓基層診所有足夠的資源面臨施打壓力等疫情下的所有綜合需求，且紓困與醫生投藥一樣，都應對症下藥，將錢花在刀口上，如今基層醫療院所在刀口上搖搖欲墜，請中央政府全力支持，改善現況，好還要更好。

高虹安強調，若要真正落實蔡英文說好的40億全民免費接種疫苗預算，勢必得調整、追加預算，請行政院這次將相關處置費、診察費、掛號費、醫材費等確實精算，公開說明，接受立法院監督。

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