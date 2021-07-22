北市斬斷家戶感染！柯文哲：居家隔離明起「強制送防疫旅館」

▲柯文哲表示，為了杜絕家戶感染，23日開始，只要民眾需要居家隔離，強制送到防疫旅館。（圖／北市府提供）



記者柯振中／綜合報導

台北市22日下午舉行防疫記者會，市長柯文哲在會議上表示，為了杜絕家戶感染，從23日開始，只要民眾被判定，需要居家隔離，就都要去防疫旅館，除非家裡都沒人，否則不准留在家。

柯文哲在會議上表示，過去對於需要居家隔離的民眾，採取允許在自家隔離的模式，但從數據來看，北市判定需要居家隔離的案例，後來確診新冠肺炎的人數，大約有10％。

柯文哲說明，由於這種狀況可能發生，確診者居家隔離期間，把全家都感染，因此上週有宣布，居家隔離者，原則上要送到防疫旅館，採取一人一間的隔離模式，才能確保家戶感染不會發生。

▼柯文哲為了避免家戶感染，從23日開始強制將居家隔離民眾送到防疫旅館。（圖／北市府提供）



柯文哲建議，由於居家隔離者，留在自家隔離會有風險，可能造成家戶感染，儘管在家中一人一室，還是全家感染，因此從23日開始，只要被判定「需要居家隔離」的民眾，就要全送到居家隔離旅館，一人一間房，除非有特別的理由，或是一人一戶，不然每次釀成家戶感染，確診數字、案例下不去。

對於居家隔離的狀況，柯文哲說，台北市的11例當中，有8例是居家隔離期間攔下的，14天的隔離期會分階段，隔離4到5天，以及解除隔離時進行採檢，意味著速度夠快，搶先攔下，沒有傳染給別人。

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