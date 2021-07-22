看到童仲彥PO這段影片　柯文哲笑趴「坐哪個艙也不會比較早到」

▲柯文哲21日晚間受訪時，因童仲彥上傳的影片而笑趴在桌上。（圖／翻攝自YouTube／Z.Media震傳媒）

政治中心／台北報導

羽球球后戴資穎等國手搭乘經濟艙出征東京奧運，商務艙座位卻給了隨行官員，引爆國人不滿，而前北市議員、金色力量黨主席童仲彥則上傳台北市長柯文哲搭經濟艙畫面，大讚「柯又屌打綠了」。對此，柯文哲21日受訪時，一看到畫面就笑趴在桌上，並稱「坐經濟艙，坐哪個艙也不會比較早到啊」。

童仲彥20日在臉書上傳一則8秒影片，呈現柯文哲搭經濟艙赴美國出訪時，在機上伸展、做拉筋運動的畫面，而影片中也寫上，「VS 東澳選手搭經濟艙 綠高官爽搭商務艙」。童仲彥說，「就事論事！這點柯又屌打綠了！影片為我2019年3月16日赴美途中拍到的。無論藍綠白誰錯我就罵！誰對我就讚！」

到了21日晚間，柯文哲接受資深媒體人黃光芹專訪時，第一題就被問到此事，只見柯文哲笑了幾聲後就趴在桌上，而黃光芹見狀後，也笑到抖肩膀，直呼「你怎麼趴下來」。

接著，黃光芹繼續問，原本組統蔡英文2016年承諾要給國手坐商務艙，雖然前幾年有做到，但是今年這事情鬧很大，而童仲彥就把這影片翻出來，為什麼你那時候坐經濟艙，你也是官員啊？

柯文哲表示「坐經濟艙，坐哪個艙也不會比較早到啊」，他是醫生，自己開安眠藥給自己，一覺醒來就到目的地了，為什麼要浪費錢坐商務艙呢。

對於此事鬧到總統、行政院長與教育部長輪流出來道歉，柯文哲則認為，「這個時代就是民粹當道，沒有一個政府官員敢講出心裡面的話」，反問就一台包機啊，也沒有幾個位置，除非奧委會主席去坐經濟艙，不然他也不曉得怎麼安排座位。

柯文哲也提到，他出訪的時候會交代要搭經濟艙，後來他發現有的官員會升級去搭商務艙，有這樣的情形發生。