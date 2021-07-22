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批陳時中+呼籲勿約砲　確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

記者林冠吟／桃園報導

桃園日前一名健身教練確診，足跡遍布5間摩鐵，事後他坦承自己是同志，去旅館進行「多人連結」。特殊的是，確診之前他曾在臉書上砲轟疫情指揮官陳時中只會報數字，「有時間扯有多少確診數字，還不如自己認真做好防疫基本功」，沒想到自己也確診。

▲▼陳時中直奔桃機迎接日本捐贈疫苗。（圖／ETtoday攝影中心）

▲桃園一名健身教練，先前在臉書痛批陳時中只會報數字，並呼籲朋友不要約砲，結果自己卻多人連結，足跡遍布5摩鐵。（圖／ETtoday攝影中心）

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該名確診的健身教練，日前足跡疫調出爐，卻被發現5天去過5間摩鐵，疑似進行人與人的連結，事後他也在臉書上證實確實就是去摩鐵進行「多人連結」，但強調「多人連結沒有什麼好丟臉的，去汽車旅館沒有犯法或不對」。

但桃園市前議員王浩宇在臉書po出幾張該名健身教練的個人臉書截圖，內容顯示，教練先前痛罵疫情指揮中心指揮官陳時中「講話噁心」，揚言「逆時鐘」，更怒嗆陳時中「有時間報數字，還不如做好防疫基本功」，另跟友人提及「你們自己捫心自問昨晚有乖乖放下手軟體不現約的有多少！」疑呼籲疫情期不要再約砲，但對比其疫調足跡遍布5摩鐵，相當諷刺。

▲▼桃園確診健身教練認了多人連結。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲▼健身教練曾在臉書痛批陳時中，確診後承認自己在汽車旅館進行多人連結，強調「沒什麼好丟臉」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲▼桃園確診健身教練認了多人連結。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇在臉書提出質疑，「重點是有遵守防疫規範嗎？」並表示，前幾天才在罵陳時中只會報數字、又指別人用軟體現約，結果自己確診，承認自己是跑去汽車旅館進行「多人連結」，王浩宇怒批「乖乖待在家裡不要與人接觸，很難嗎？」

但健身教練事後也在臉書上發表聲明，指出自己身體狀況一切良好，感謝醫療團隊的照護，媽媽雖然重症但也一切平安。他表示，自己會貼文的主要原因是希望大家可以勇敢地站出來幫自己做篩檢，因為「多人連結沒有什麼好丟臉的，在汽車旅館也沒有犯法或不對」，最後他只想說「同性戀會被別人看不起～就是因為自己人都不挺自己人了～別人麼會看得起我們同性戀呢！」

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