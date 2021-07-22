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印尼單日確診近5萬例　我駐印尼代表處增1確診「累計15例」

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼疫情持續蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

印尼新冠肺炎疫情嚴峻，印尼22日通報1449名患者不治，再創單日新高，單日新增確診數高達4萬9509例，全國累計確診人數破300萬人。我國外交部22日證實，駐印尼代表處再增1名人員確診，目前居家隔離治療中，這是6月以來第15名人員確診，為維護同仁及洽公民眾的健康，駐處延長分組居家辦公至31日。

外交部表示，駐印尼代表處22日接獲醫院通報，該處新增1名人員確診新冠肺炎，目前症狀為輕症，正居家隔離治療中，經追蹤這位確診人員感染源後確認是受家人傳染，且近期與駐處其他人員並無接觸，這是自6月以來駐處第15名人員確診，其中已經康復解除隔離者有8名，尚有7名同仁居家隔離觀察中。

外交部指出，自印尼疫情升溫以來，駐處持續積極落實嚴格的防疫標準作業，定期安排全面性消毒工作，並實施居家辦公，由於當地疫情已進入社區傳播，因此感染源多來自家庭成員，外交部已提醒駐處同仁務必落實自主健康管理，若有身體不適，必須立即通報處置，以防止進一步擴散。

外交部提到，為維護同仁及洽公民眾的健康安全，駐處將延長分組居家辦公至7月31日，領務服務開放時間仍是每週一及週四早上8時30分至下午3時30分，訪客均應出示前一日由醫療院所開具的快篩陰性證明。國人如有領務案件需要辦理，請隨時注意駐處對外網站相關公告（網址: https://www.roc-taiwan.org/id/index.html ）。

外交部將持續密切注意當地疫情，隨時與駐印尼代表處保持密切聯繫，同時提供必要協助，並維持駐處核心業務的順利運作。

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