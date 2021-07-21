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美歐控中「惡意網路攻擊」　北京反擊：美國才是最大攻擊來源

▲▼駭客,網路攻擊。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

▲中國遭多國指控網路攻擊。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者陳政錄／綜合報導

美國政府當地時間19日，聯合歐盟、日本、北約和多國共同譴責中國進行「惡意網路攻擊」。中國外交部發言人趙立堅21日反擊稱，美國才是「對中國網路攻擊的最大來源國」，指控2020年，中方捕獲4200萬個惡意程式樣本中，就有53%來自美國。

對於美國國土安全部發表報告，稱跟蹤23家美國天然氣管道營運商發現，有中國在背後支持實施對美網路入侵。趙立堅表示，美方所謂報告完全是顛倒黑白、賊喊捉賊，他還說，「中方堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊，這一立場是一貫的和明確的。」

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅接著指控，美國是對中國網絡攻擊的最大來源國。數據顯示，2020年，中國相關機構捕獲超過4200萬個惡意程序樣本，在境外來源的惡意程序樣本中，有53%來自美國。

他說，「要論全球頭號黑客，如果美國自稱第二，沒人敢稱第一，美國竊聽監聽行為連盟友也不放過。」

趙立堅繼續大動作細數，2015年維基解密披露，美國國家安全局竊聽德國總理多年，還監聽法國前總統，還有瑞士克里普托AG加密設備公司，已經被證實該公司行銷120多國的加密設備，其實一直是美國中情局的竊密機器。

趙立堅說，在網絡安全問題上，美國早已信用破產，說什麼也不足為信。

據中央社報導，美國聯合歐盟、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本與北大西洋公約組織（NATO），共同譴責中國進行惡意網路攻擊，包括3月利用微軟電郵軟體漏洞竊取多國企業和政府用戶資料。根據美國資深官員，這是NATO首次譴責中共網路行動。

在此之前，面對歐盟外交與安全政策高級代表，19日發表對中國惡意網路活動的指控，中國駐歐盟使團20日曾發布聲明稱，事實上，中國是網路攻擊的主要受害國之一。

聲明引述中國國家互聯網應急中心報告，表示2020年，共有位於境外的約5.2萬個計算機惡意程式控制服務器控制了中國境內約531萬台主機，對中國國家安全、經濟社會發展和人民正常生產生活造成了嚴重危害。就所控制中國境內主機數量來看，控制規模排名前三位的控制服務器均來自北約成員國，分別控制了中國境內446萬、215萬和194萬台主機，「我們敦促有關國家恪守網路空間國際規範，立即採取切實措施查處有關惡意網路活動。」

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