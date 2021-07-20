立陶宛首都設台灣代表處　蘇貞昌：台灣民意走在世界看得見的地方

記者陳家祥／台北報導

外交部長吳釗燮20日宣布，立陶宛將在首都維爾紐斯設立台灣代表處。對此，行政院長蘇貞昌說，德不孤必有鄰，立陶宛同意台灣設立辦事處，重要的意義是，這是台灣的民意走在世界看得見的地方。

蘇貞昌20日上午出席證交所「台灣創新板」及櫃買中心「戰略新板」聯合開板典禮。對於台灣將在立陶宛設立辦事處，他表示，非常佩服波羅地海小國立陶宛，他們也是身處在敵國外力壓迫的最前線，卻能為民主自由，舉國堅持自由民主人權。

「看到同樣身處敵國外力威脅的台灣，同樣堅持自由民主人權，所以德不孤必有鄰。」蘇貞昌指出，同意台灣在立陶宛設辦事處，重要的意義是，這是台灣的民意走在世界看得見的地方。

蘇貞昌表示，台灣2300萬同胞多年來的努力，尤其是這次在疫情肆虐情形下，舉國一致對抗疫情，雖然這次疫情再起嚴峻，但台灣卻能又讓事業各國驚豔的看見，在短短2個月內把原來一天5、600的案例降到十幾例，台灣真的不必妄自菲薄。

蘇貞昌說，台灣真的應該舉國知道，我們是一個大家同週一命、同國一命的國家，只要大家齊心合力，不但力量大、在世界有一席之地，且遠在那麼遠的波羅地海立陶宛，都會看見台灣，願意讓台灣在立陶宛設處。