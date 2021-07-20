泰汶菲俄來台免簽證　外交部：8月1日起延長1年

▲中華民國外交部。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

為了推動「新南向政策」，外交部今（20）日宣布，自今年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施，至明年7月31日。

外交部表示，為配合推動「新南向政策」，並精進新南向國家及俄羅斯國民來台的簽證政策，外交部於今年4月12日邀集相關機關召開跨部會會議，針對泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證試辦措施、「觀宏專案」團體旅遊電子簽證及「東南亞國家人民來台先行上網查核」（有條件式免簽）等簽證便利措施的執行狀況進行全面性檢視。

外交部指出，經評估上述簽證便利措施歷年推動成效，以及考量後疫情時代恢復雙邊互訪交流與活絡觀光市場的需求，各機關決議自今年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施至明年7月31日，並續行「觀宏專案」至明年12月31日。

外交部提到，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，外交部前已宣布自去年3月19日起暫緩外籍人士來台觀光，上述針對新南向國家及俄羅斯國民來台的簽證便利措施僅為既有簽證待遇的延長與調整，並非於疫情期間開放外籍人士來台觀光旅遊，至於未來是否鬆綁外籍人士來台觀光的限制，仍須由指揮中心評估全球疫情狀況後決定。

外交部未來將持續檢視及精進相關簽證政策，盼在深化雙邊交流及爭取國際旅客的同時，兼顧國境安全及社會治安，並將持續進洽相關國家政府實質提升對我簽證待遇，以增進國人旅外便利。