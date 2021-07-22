ACIP委員兼任國產疫苗主持人　柯文哲諷演「少林足球」

記者袁茵／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎自爆，「ACIP很多委員都參加或主持高端、國光、聯亞等國產疫苗臨床試驗。」對此，台北市長柯文哲僅表示，「讓我想起周星馳主演的《少林足球》。」

台北市政府22日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊主持，並對中央宣布7月27日起降級不解封、柯文哲探詢3種採購疫苗管道、柯文哲要醫福會執行長王必勝自行說明對北農貢獻、板橋一家疫苗合約診所遭新北市衛生局暫停提供疫苗等問題做回應。

針對李秉穎日前接受媒體專訪時自爆，「ACIP很多委員都參加或主持高端、國光、聯亞等國產疫苗臨床試驗。」使外界質疑是球員兼裁判、自己的案子自己審。柯文哲聽聞後僅簡短表示，這個問題「讓我想起周星馳主演的《少林足球》。」疑似是在暗指《少林足球》中的經典名言「球證、旁證加上主辦、協辦所有單位都是我的人，怎麼和我鬥？」

此外，關於食藥署通過高端疫苗緊急使用授權（EUA），但國民黨籍台北市議員羅智強呼籲，北市醫療院所緩打高端疫苗，柯文哲回應，EUA在世界衛生組織（WHO）、歐盟、美國都有統一標準，高端現在通過台灣EUA，未來衛福部若要大規模使用，得說明為何符合緊急使用條件，歐美過去通過是因為疫情嚴重卻沒疫苗，次事得等中央宣布高端怎麼打才能討論。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）