謝謝抗疫後備官兵！　欣桃天然氣捐贈防疫慰問金+防疫物資

▲欣桃天然氣董事長周皓瑜、捐贈桃園市後備指揮部防疫物資。（圖／欣桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

除了謝謝一線醫護，還要謝謝投入抗疫、支援疫苗接種站重責的後備官兵！欣桃天然氣公司22日捐贈防疫慰問金和防疫物資給桃園市後備指揮部，由指揮官吳上校代表受贈。欣桃董事長周皓瑜表示，該公司總經理簡士善目前也是桃園區後備軍人輔導中心主任，對於疫期默默參與抗疫的後備官兵，相當肯定，因此，把握當下即時道謝。

▲欣桃天然氣總經理簡士善、捐贈桃園市後備指揮部防疫物資。（圖／欣桃提供）

欣桃天然氣公司捐贈給桃園市後備指揮部的防疫物資有：酒精4公升裝共36桶、手套800雙、額溫槍10支及防護衣20套，以及防疫慰問金3萬元，做為支援桃園疫苗接種站服務工作的後備人員使用。周皓瑜董事長並表示，為了提升欣桃同仁的防疫力，總經理簡士善鼓勵員工施打疫苗，而為防止因施打後產生無法預期問題與不良反應，並為同仁投保疫苗險及快篩檢測。

面對嚴峻疫情，欣桃公司於此次疫期，由副董事長簡征潭、總經理簡士善自6月7日至6月18日，每天提供50個便當、共600個便當給桃園市衛生局，慰勉疫期不眠不休加班的衛生局同仁，今年以來該公司已陸續捐贈照護床、慰問金、酒精、手套、額溫槍及防護衣等防疫物資給包括：桃園市衛生局、後備指揮部、八德榮家、北區各榮家、教養院、育幼院及仁愛之家等單位。

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