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力挺醫護　中壢陽光扶輪社捐贈天晟醫院防疫物資

▲中壢陽光扶輪社捐贈天晟醫院防疫物資。（圖／中壢陽光扶輪社提供）

▲中壢陽光扶輪社捐贈天晟醫院防疫物資。（圖／中壢陽光扶輪社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情大爆發，感謝第一線努力守護台灣的醫護人員，國際扶輪3501地區中壢陽光扶輪社社長謝東穎和社友們，22日捐贈防疫隔離衣、快篩專用面罩一批防疫物資，給中壢天晟醫院由鄭貴麟總院長代表受贈。謝東穎說，扶輪人於疫期看到醫護人員穿上緊密的防護衣，致力於辛苦的防疫任務，更加體會道愛、道謝要即時！

謝東穎從事食品業，是年輕有為的中小企業主，平日熱心地方公益，2年前加入剛成立的中壢陽光扶輪社，社員都是40歲左右各行各業傑出的年輕人，大家共同學習、共同成長，秉持 2020-2021年度主題「扶輪打開機會」的精神，讓所有扶輪人更加珍惜所有的服務機會，並努力地將扶輪人的愛心與熱情散佈到台灣每一個角落。

▲中壢陽光扶輪社捐贈天晟醫院防疫物資。（圖／中壢陽光扶輪社提供）

謝東穎說，今年5月初，本土疫情大爆發，3501地區的扶輪社友們，馬上啟動抗疫物資大募資行動，短短4天募得1000萬元慈善資金，做為桃、竹、苗的醫院和衛生局購置防疫物資，這段期間並陸續送出防疫物資，以示感謝這些日子來，站在防疫第一線的醫護人員。對於 3501地區許多扶輪社友共同捐贈的龍崗快篩站昨日啟用，儘管疫情期間為避免群聚，多數扶輪人無法參加，但深信唯有全民同心抗疫，疫情才能早日退散，回到生活日常。

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