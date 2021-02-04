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連江縣挺桃園捐防疫物資　鄭文燦：防疫第一線、桃園不孤單

▲連江縣長劉增應（左二）4日捐贈酒精等防疫物資力挺桃園站在防疫第一線，市長鄭文燦則表示，連江縣將心比心，桃園不會孤單。（圖／記者沈繼昌攝）

▲連江縣長劉增應（左二）4日捐贈酒精等防疫物資力挺桃園站在防疫第一線，市長鄭文燦則表示，連江縣將心比心，桃園不會孤單。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，身為姊妹縣市的連江長劉增應4日在立委陳雪生與連江縣議會議長張永江陪同下，捐贈防疫物資一批給桃園市政府，以實際行動力挺桃園；市長鄭文燦表示，馬祖是桃園的姐妹縣市，過去六年交流非常密切，第一時間劉增應縣長在臉書發表支持桃園、支持醫護、將心比心的文字，桃園不會孤單。

鄭文燦4日主持市府防疫會議時指出，過去六年，桃園市與馬祖連江縣交流非常密切，在第一時間劉增應縣長在臉書發表支持桃園、支持醫護、將心比心的文字，讓他感受到非常大的溫暖。馬祖過去是台灣的前線，站在前線不會孤單，因為全國人民會支持前線的金馬，同樣的，桃園也是站在防疫的第一線，我們承擔全國將近三分之一的病患照顧責任，桃園也不會孤單。

▲連江縣長劉增應（右二）4日捐贈酒精等防疫物資力挺桃園，市長鄭文燦受訪時表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲連江縣長劉增應（右二）4日捐贈酒精等防疫物資力挺桃園，市長鄭文燦受訪時表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，希望這場防疫戰爭能夠非常嚴謹果決，我們能把每一個可能的環節都要照顧好，不要有任何防疫破洞，相信辛苦會過去、平安會來到；感謝劉增應縣長、陳雪生委員與張永江議長，特別在昨天就來到桃園，今天一早來市府捐贈防疫酒精。

劉增應則強調，防疫視同作戰，人人有責，但在防疫的最前線承受的壓力以及所遭受的困難辛苦，一定是特別大。馬祖曾經守護台灣安全40年，這種守護前線的壓力，我們感同身受，所以我們的心跟桃園是在一起的，桃園市與連江縣是姐妹縣，我們有近5、6萬的鄉親都在桃園市，受到桃園市政府的支持照顧，我們非常的感謝；這次疫情事件在鄭文燦市府團隊領導下井然有序，相信在鄭市長領導下，很快的會度過這次的疫情，給國人健康幸福的家園。

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