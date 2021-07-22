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嘉義市文化路夜市商圈電桿纜線拔除　逛街不再天空三條線

▲文化路夜市電桿拆除。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市府與經濟部自來水公司第五區管理處、台電公司嘉義區營業處在新冠疫情三級警戒期間，聯手推動「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空線路下地計畫」工程，22日上午由台電於文化路中正路至民族路段區域，開始拔除電桿及纜線工程作業，由市長黃敏惠、市府團隊、台電營業處處長許一女、副處長陳煥文、台水第五區管理處副處長吳界明等人共同見證歷史時刻。

▲文化路夜市電桿拆除。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠一行人見證歷史時刻，台電營業處處長許一女(圖左)。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「今天來見證歷史的一刻，看到一根根電桿被拔除，我在嘉義市成長，發現原來嘉義市的天空有這麼美，天際線變得更美，我們真的只有感動。」她感謝台水、台電將最困難部分做好。

▲文化路夜市電桿拆除。（圖／嘉義市政府提供）

▲文化路夜市商圈台電施工區段電桿拔除作業。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，自來水公司汰換管線，提供更好的用水品質；再由台電進場處理電桿及纜線地下化工程整備。透過設計、執行，新的電纜管線長達11215米，以及11根電桿拔除工程。原本像蜘蛛網一般的電纜線整個下地後，抬頭將可看到最美麗的天際線。

▲文化路夜市電桿拆除。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也感謝在地攤商、店家、住戶們在三級警戒期間的配合，面對逐步微解封時刻，做最好的改善。而就在觀光熱點-文化路夜市，因疫情帶來很大衝擊，但也因為這樣的衝擊，帶來最好的進場整修時機點。用設計思維做城市治理，讓嘉義市變得更美，許多看到與看不到的問題得以一一解決。

台電營業處處長許一女強調，台電於5月接到黃敏惠市長艱鉅任務時，第一個想到的是，無論如何一定要全力配合。「文化路架空線路下地計畫」分為工程規劃設計、管路、電器施工等期程。新埋設管路總長度約700米，在新裝設部份，其中包含地下高壓電纜長度約5200米，地下低壓電纜長度約6015米；拆除部分，總計電桿11根、高壓架空電線1190米。台電同仁努力施工，趕上這個歷史光榮一刻，這11根電桿最快預計在今天晚上就要走入歷史了。

台水第五區管理處副處長吳界明談到，此次自來水管線汰換是配合市府一起推動的工程，這期間將民國80年代埋設的塑膠管汰換成耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管，並將91個用戶的塑膠管汰換成不銹鋼管，延長管線壽命與提升用水品質。施工範圍為文化路-中山路噴水圓環至民族路雙側，以及民族到垂楊路單側。

市府工務處表示，台電預計於7月23日完工(遇雨順延)，此次也整合世新纜線、交通處交通號誌、工務處路燈線路下地作業。預計下周將由市府工務處進場做AC路面重新刨鋪，並重新畫設地面標線。建設處則表示，在夜市微解封下，文化路夜市人流與進出口都有管制，並要求業者做好「三罩」，讓大家更安全。

走到文化路夜市逛街，將可看到最美麗的天空。尤其現在颱風將來之時，更感受到電纜下地的重要，搖搖晃晃的電纜線不見後，有一個更安全的空間。安全、美麗的空間，加上好的用水、用電品質，真是一大福音。黃敏惠市長說，嘉義市文化路郵局是歷史建築，目前正在整修，古蹟、公園、廣場、有創意的業者聚集於此。人潮就是錢潮，才有更大的商機能夠帶進來。

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