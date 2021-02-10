人潮炸爆嘉義文化路夜市！攝影師鏡頭看不到盡頭　攤商開心笑了　

▲人潮滿滿的嘉義文化路夜市。（圖／攝影師林盈吉授權）

記者翁伊森／嘉義報導

春節返鄉各地人潮湧現，不少外地遊子及工作民眾紛紛趁此春節連假開始前一天返鄉，甚至不少出遊民眾也來到嘉義，趁9日晚間一逛嘉義知名文化路夜市。攝影師林盈吉更拍下文化路夜市滿滿人潮照上傳臉書，人潮爆炸的畫面引來不少網友熱議，有網友說「這麼多人？」、「也太多人了⋯⋯⋯」、「這人潮好可怕」，甚至有人說「人口密集 只能祈禱希望過年後不要爆發感染⋯ ！！！」，但卻也讓當地攤商樂開懷。

嘉義知名婚禮攝影師林盈吉9日晚間8點許前往文化路夜市，站在行人徒步區的他陸續拍下當晚逛街人潮，由於正值晚餐時段，不少民眾來嘉義文化路夜市品嘗在地口味的沙鍋魚頭、豆花；還有知名用大骨打底高湯製成的粿仔湯、道地嘉義火雞肉飯；更有許多滿族夜貓族需求的「深夜美食」，但滿滿人潮的夜市照卻也意外讓人感受嘉義市的美食難以抗拒。

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▲嘉義文化路夜市美食美景共現。（圖／攝影師林盈吉授權）

另外，嘉義市政府為讓民眾快速掌握民生資訊，特地於官網首頁建置春節特刊，有民眾最關心的春節垃圾收運、醫院門診開放時間、各場館開放時間，還有來「嘉」買好料、春節交通疏運等措施，更搭配應景吸睛的牛年可愛動物造型，內容豐富應有盡有。

市府表示，春節垃圾收運時間向來為民眾最重視的一環，特刊裡頭清楚詳載清運的時間及方式，農曆初一至初四停止清運4天，初五當天開始分2次清運；其餘包含小年夜及初六皆有加班清運，請民眾多加留意。另外春節期間醫院門診、急診時間表，甚至公費流感抗病毒藥劑的合約機構看診時間皆有清楚詳載；在春節交通疏運措施上，包含公路總局公共運輸票價及轉乘優惠資訊、國道增加或延長開放路肩時段一覽表、及嘉義市春節期間自2月11日凌晨至2月15日24時止，公有路邊停車場暫停收費等資訊，民眾皆可於特刊中查詢到，過年期間更安心。

▲攝影師鏡頭下的嘉義文化路夜市。（圖／攝影師林盈吉授權）

特刊中還提供嘉義市一系列城市形象影片，透過台版「新垣結衣」-吳子霏的視角，帶領民眾走讀漫檜意森活村、嘉義市立美術館、嘉義文創園區等必看景點外，絕不能忘掉猶如民眾「灶腳」的嘉義市傳統市場，不論是吃的、穿的、用的到南北什貨一應俱全，尤其許多知名傳統小吃，食材安全又衛生，並有定期檢驗，消費者可以安心選購年貨，但配合防疫，提醒民眾在逛市場時必須「配戴口罩」，同時全面禁止試吃。

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