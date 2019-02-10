嘉義過年人肉團奇景！「喪屍伯姨」包圍垃圾車撲上去拋射　地方媽媽嚇傻

▲嘉義過年奇景！喪屍飛撲垃圾車。（圖／翻攝臉書）



生活中心／嘉義報導

新年奇景！嘉義市政府今年為配合城開不夜的春節特性，環保局特別在嘉義女中、南門圓環設置定點垃圾蒐集站，沒想到竟演變成恐怖「人肉團場面」。有在地媽媽驚訝發文描述，初四晚上文化路塞到爆，大批民眾騎車衝來，就是為了「搶著丟垃圾」，連垃圾車都被人群包圍在路中央，當地人笑說「車一到根本像喪屍撲上去」。

趙姓媽媽8日深夜在臉書發文，驚嘆「嘉義新年奇景」、「倒垃圾大團圓」、「嘉女前面塞爆」！原來是當天晚間10點半左右，她帶著女兒經過嘉女到崇文國小前嚇壞，發現人潮塞到爆，大批民眾擠到這條路，為了搶著倒垃圾，甚至將垃圾車包圍在路中央，女兒還戲稱「外地人到文化路是為了逛街，嘉義人到文化路是要丟垃圾」。

▲嘉義春節初一到初四不收運垃圾，居民塞爆嘉女前搶丟垃圾。（圖／嘉義市環保局）



壯觀場景在當地大小社團引發熱烈討論，嘉義人紛紛笑說「我也去倒了兩天，擠到前排拋射的前一刻，我都有錯覺是在搶頭香。尤其剛好遇到垃圾車滿了回焚化爐再回來，現場累積近一小時的人潮，車一到根本就像喪屍撲上去！」還有人看到垃圾車開走「真的好崩潰！」網友不敢相信，直呼「真是太恐怖，希望各為過年少吃一點！」

嘉義市環保局今年春節垃圾清運，除夕上、下午沿路線各收運一次，之後初一到初四（5日到8日）都停止收運，到了初五9日上、下午各收運一次，初六10日停運垃圾，初七11日起恢復正常清運。初一至初四停收期間，今年特別增加2處白天定點收運垃圾車，分別在嘉義女中正門口及南門圓環，上午8時至下午4時停靠。

環保局清潔隊統計，嘉女前定點定時臨時收垃圾點平日要4.88噸，初一到初四增加了2.52倍，平均每天垃圾量12.32噸，其中初三、初四人最多，初五特加班清運。另外還安排了垃圾車深夜定點收運，晚間10時30分至隔日凌晨3時於國立嘉義女中對面（文化公園旁）定點持續執行收運業務，自凌晨3時起沿文化路收運至本市噴水圓環後於土地銀行旁，定點持續執行收運至凌晨5時30分。

環保局呼籲，垃圾不亂丟，市容更清潔，違規亂丟垃圾經取締，將依違反廢棄物清理法規定處1200至6000元罰鍰。