文化路商圈為清明連假出遊熱點　嘉義市環保局加強消毒

▲連假過後，嘉義市環境保護局加強文化路商圈消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

針對清明連假文化路夜市等人潮較多路段，嘉義市政府環境保護局派遣防疫消毒大隊辦理文化路夜市周邊商圈的環境消毒作業。環境保護局表示，清明連假開始總計執行包括文化路商圈在內共16處人潮聚齊熱點的環境消毒工作。

▲嘉義市環境保護局加強文化路商圈消毒。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

環保局表示，人潮聚集處的環境消毒工作非常重要，一早文化路商圈人潮較少、多數商家尚未營業，因此環保局特別安排此一時段，前往進行消毒作業，沿街噴灑按比例稀釋的漂白水，將街道、公共區域進行消毒，提升防疫等級，讓市民及遊客安心。

本次文化路商圈環境消毒範圍從噴水圓環到垂楊路文化公園，以文化路為主軸，往左右巷道延伸，包括中正路、蘭井街、延平街等文化路商圈均在範圍內。

清明連假期間，環保局消毒大隊清消包括新光三越廣場人行道、遠東百貨廣場人行道、耐斯松屋百貨人行道、嘉義車站、嘉義轉運站、秀泰影城人行道、嘉年華電影院前周邊50公尺、中正公園、中央廣場、中央噴水圓環、文化公園、嘉義公園、公車處、嘉義客運、嘉義市政府文化中心與博物館人行道等16處人潮聚集地點，降低病毒於環境存留機會。

環保局也呼籲，民眾外出應保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，並請戴上口罩。口罩用完之後，請勿隨意丟棄，應放入有蓋垃圾桶。

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