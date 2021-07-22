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台南25日+0　黃偉哲：對待疫情降級解封戒慎恐懼！

▲台南市長黃偉哲指出，有關疫情降級解封部分，台南市會依中央指引規定來做，防疫措施比中央嚴格會從嚴來做，比中央寬鬆會依中央規定來做，寧可從嚴不可輕忽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，有關疫情降級解封部分，台南市會依中央指引規定來做，防疫措施比中央嚴格會從嚴來做，比中央寬鬆會依中央規定來做，寧可從嚴不可輕忽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南22日無新增本土個案，已連25日+0，台南市長黃偉哲指出，對待疫情降級解封戒慎恐懼！有關疫情降級解封部分，台南市會依中央指引規定來做，如果台南市的降級解封防疫措施比中央嚴格，台南市會依從嚴來做，如果較中央規定寬鬆，則會依中央規定來做，寧可從嚴不可輕忽。

▲台南市長黃偉哲指出，有關疫情降級解封部分，台南市會依中央指引規定來做，防疫措施比中央嚴格會從嚴來做，比中央寬鬆會依中央規定來做，寧可從嚴不可輕忽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南今天是0確診，25天0確診，但這個疫情起起落落，不能夠像有些國家一樣，疫情解了又封，封了又解，其實這樣民眾的心理情緒會影響蠻大的，所以如果要微解封的話，要一步一步慢慢來，可以看到這個禮拜來，最低的時候全國只有8例，22日是稍微高一些是30例，所以每天每天起起伏伏，面對這樣一個狀況，需要特別注意，像今天有30例確診，24例有明確感染源的，包括他們有的是在居家檢疫，居家隔離，期間發病的，所以說基本上沒有外擴的危險，但是有6例感染源不明，因此需要非常的戒慎恐懼，尤其台灣是一日生活圈，南來北往的人還是蠻多的，所以說還是呼籲各位市民朋友們，如果有身體覺得不適的，疑似感冒症狀，可是又覺得不大對的，有懷疑的趕快去做快篩，自己去買居家快篩也可以，去衛生所做快篩也可以，醫事人員包括醫師，如果覺得這個病患的症狀，有懷疑的也請推薦他們去做快篩，或是醫院有量能的話就幫忙他們篩檢，這樣子才能早期找到，防止傳播鍵。

▲台南市長黃偉哲指出，有關疫情降級解封部分，台南市會依中央指引規定來做，防疫措施比中央嚴格會從嚴來做，比中央寬鬆會依中央規定來做，寧可從嚴不可輕忽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

事實上，需要有社會有恢復這個整個正常社會活動的壓力，但是也有一邊有這個要把防疫堅持下去的這個嚴格防疫的規定，這個堅持下去的壓力，兩邊的壓力，事實上都有的，我們希望能夠這個解封，能夠慢慢解，但是不用再走回頭路，大前提就是疫情不要再起，所以說，我們今天要跟各位報告。

▲台南市長黃偉哲指出，有關疫情降級解封部分，台南市會依中央指引規定來做，防疫措施比中央嚴格會從嚴來做，比中央寬鬆會依中央規定來做，寧可從嚴不可輕忽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，COVID-19公費疫苗第2輪預約接種於7月16日開打，統計至7月21日共65223人接種AZ疫苗；自展開COVID-19疫苗接種作業起，全台南市共施打403926劑次，疫苗劑次涵蓋率21.6％。至7月21日台南市65歲以上長者接種率58.51％；50至64歲接種率19.72％；50歲以上接種率36.36％。

▲台南市長黃偉哲指出，有關疫情降級解封部分，台南市會依中央指引規定來做，防疫措施比中央嚴格會從嚴來做，比中央寬鬆會依中央規定來做，寧可從嚴不可輕忽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

COVID-19公費疫苗預約平台（ https://1922.gov.tw/ ）第3輪預約接種於22日中午12時截止，自23日開始至29日開放接種；依指揮中心20日公告，疫苗接種站如因縣市停班停課取消接種，預約平台會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，民眾在收到下一期預約簡訊後，可再次進入預約平台預約接種。

▲台南市長黃偉哲指出，有關疫情降級解封部分，台南市會依中央指引規定來做，防疫措施比中央嚴格會從嚴來做，比中央寬鬆會依中央規定來做，寧可從嚴不可輕忽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲，台南市市民若曾於7月16日搭乘高鐵20時28分北上1258車次第7車廂，或19日搭乘高鐵6時30分南下0203車次第8車廂及同車次高鐵或轉乘台鐵，且出現身體不適或疑似症狀，請聯繫防疫專線06-2880180。

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