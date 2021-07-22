全國三級警戒降級　黃偉哲：台南防疫作為兼顧安全與健康

▲台南市長黃偉哲說，台南疫苗特色施打站新增宗教廟宇，在王爺面前打疫苗，王爺會多保佑一點，讓大家都能平安無事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對新北市政府提出，若全國三級警戒降級，將採取3個原則，一是分階段逐步調整緩降級，二是先戶外、再室內，三是肢體接觸的場域擺在後面開放，台南市長黃偉哲指出，台南市會遵循中央指引，並兼顧安全與健康。

黃偉哲指出，台南市的降級防疫作為，如果跟中央有一致的地方我們就遵循，如果比中央嚴格的地方，我們就依台南市的標準來做，如果比中央寬鬆的地方，我們就依中央的標準來做，這個部分原則上是這樣子，寧可比中央稍微嚴格一點，也要確保在解封之後能夠維持安全跟健康的環境。但最重要的除了環境之外，個人的防疫觀念跟防疫作為是很重要，所以務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離，那許多商販、販售的業者、攤販的部分，一定要再加上一個面罩，如果你在料理熟食、熱食，你戴面罩無法工作的這種前提下，請要戴面罩。

黃偉哲說，在攤位上有很多賣熟食的地方，請加一個熟食遮罩，加上熟食遮罩的話，那顧客在挑選熟食的時候比較安全保障，要不然你放在那邊開放的空氣裡面，空氣中不知道有多少細菌、病毒，或其他的灰塵，坦白講對顧客的健康跟安全都是比較不好的，所以也請各位消費者對於去採買熟食的時候，要看一看它那邊有沒有熟食遮罩，如果沒有的話表示這個攤位的衛生條件比別人差，你就要很謹慎的思考，是不是要在那邊採購。

黃偉哲說，如果採購可以的話，還是要推動一些電子貨幣、塑膠貨幣，盡量使用這些貨幣，避免人跟人藉著貨幣找錢、給錢反而是被污染。即使你戴著手套，你戴著手套去拿那個被污染過的錢，然後放上你的錢櫃裡面，然後你的手套髒髒的你再去拿熟食，還不是要被污染了。所以說，希望能夠盡量做到實體貨幣能夠改為電子貨幣，或者是塑膠貨幣，一方面方便便利，一方面也能夠做好防疫，那這點是要拜託大家盡量力推的。

此外，對於台南市政府先前規劃台南美術館等4處特色施打站的施打情況，黃偉哲說，台南市政府開設的施打站有高達9萬多個施打機會，事實上來預約的沒有那麼多。衛生局長許以霖指出，特色施打站除了有南美館、奇美博物館、許石音樂圖書館、蕭壠文化園區、永康新總圖、黃金海岸方舟、山西宮，未來也會加入台江文化中心、歷史博物館、南鯤鯓代天府北門遊客中心，未來在台南打疫苗是一個非常有特色的事情，而不是一味的求快。

許以霖說，剛剛收到最新消息，下週預約要施打的人數已經破10萬了，這周台南市預約6萬8千人，但到21日已打到6萬5千人了，所以其實台南市民還是非常的遵守預約時間跟地點，所以下週預計會增加10萬人次的施打量。

黃偉哲市長說，疫苗是打在身上才有用的，有預約有施打，有預約才有覆蓋率，那如果看到別人的覆蓋率高，我們覆蓋率怎不高，那就趕快去預約施打，另外我們這次也增加了宗教寺廟的施打點，我想說大家在神明面前，在王爺面前打疫苗，可能王爺會多保佑一點，希望大家都能平安無事。

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