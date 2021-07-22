　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市公布3確診足跡！CITYLINK松山店員工搭火車往返桃園

▲▼北市個案足跡。（圖／北市府提供）

▲北市個案足跡。（圖／北市府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府22日公布3例確診者足跡，只見案15560曾於16日、18日和19日搭乘過高鐵且赴三蘆市場，案15562曾於7月2日至8日、12日至14日、16日至17日在7-11福源店工作，案15609則是22日爆出的CITYLINK松山店3樓無印良品確診員工，曾經搭過火車往返松山至桃園。

北市衛生局22日表示，案15560於7月20日確診，初判可能感染源尚待釐清，7月16日晚上乘坐高鐵返回台北，搭捷運從台北車站至士林站，7月18日上午至蘆洲三蘆市場，7月19日上午乘坐高鐵回台南，個案曾到過的蘆洲三蘆市場環境已完成清消。

北市衛生局提及，案15562於7月19日確診，初判可能感染源尚待釐清，為7-11福源店員工，個案工作場域7月20日已完成清消，7月20日至7月23日停業3天。

另外，北市衛生局也公布一起桃園個案，也就是22日爆出的CITYLINK松山店3樓無印良品確診員工。北市衛生局指出，案15609於7月21日確診，感染源為案15504（桃園個案），案15609為CITYLINK松山壹號店無印良品員工，7月21日CITYLINK松山壹號店因案15540於7月15日足跡已完成清消，CITYLINK松山壹號店全館1至2樓7月22日停業一天，3樓7月22日至7月24日停業3天。

▲▼北市個案足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市個案足跡。（圖／北市府提供）

ET快訊
陽帆22歲正妹女兒「原來超有料」！　撐爆背心畫面太兇
快訊／台新銀遭罰3000萬！　2分行理專挪用客戶3.47億
快訊／桃園特殊交友圈再爆6例！　去過家樂福、全聯
快訊／高捷驚傳觸電意外　1人無呼吸心跳
烟花颱風北轉　北市：可能無達到停班課標準
2周被偷剪6次電纜！屏東養殖戶氣炸打死賊：上次就這對夫妻
新北管制電子煙、加熱菸方案出爐！　最高罰5萬
727降級「八大行業離放寬還很遠」　陳時中透露「3件事」不會
快訊／新北幼兒園、課照中心726開放？　侯友宜鬆口回應
全民都打AZ也擋不住！醫揭最新研究：保護力「慘輸BNT 20
快訊／北市+11「萬華佔一半」　各區確診數公布
侯友宜：新北警戒降二級採階梯式　「脫口罩放在最後」
LIVE／北市+11例　柯文哲最新說明
Sandy「鏡頭被駭」 私生活照瘋傳　沉默2天發聲
快訊／北市公布3確診足跡！CITYLINK員工搭火車往返桃園
高雄連續21天零確診！陳其邁：明天公布微解封配套措施
快訊／新北最新足跡曝　連續4天待「這間銀樓」12小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

證實透過管道買疫苗！　柯文哲：但重點不是買，而是買到

北市開設街友避颱所　篩檢車今晚進駐北車、艋舺公園

快訊／柯文哲：目標9月要如期開學　採線上線下分流

烟花颱風北轉　北市：可能沒辦法達到停班課標準

CITYLINK松山店2人確診停業　柯文哲：都有被攔下「沒有很嚴重」

快訊／新北幼兒園、課照中心726開放？　侯友宜鬆口：職場上打過疫苗優先

新北管制電子煙、加熱菸方案出爐　違規供應未滿18歲者最高罰5萬

快訊／北市+11「萬華佔一半」　柯文哲：8個居家隔離被攔下

快訊／侯友宜：新北警戒三級降二級採階梯式 「脫口罩放在最後」

行政費補助調至100元　高嘉瑜批中央苛刻基層診所「加碼喊到150」　

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

證實透過管道買疫苗！　柯文哲：但重點不是買，而是買到

北市開設街友避颱所　篩檢車今晚進駐北車、艋舺公園

快訊／柯文哲：目標9月要如期開學　採線上線下分流

烟花颱風北轉　北市：可能沒辦法達到停班課標準

CITYLINK松山店2人確診停業　柯文哲：都有被攔下「沒有很嚴重」

快訊／新北幼兒園、課照中心726開放？　侯友宜鬆口：職場上打過疫苗優先

新北管制電子煙、加熱菸方案出爐　違規供應未滿18歲者最高罰5萬

快訊／北市+11「萬華佔一半」　柯文哲：8個居家隔離被攔下

快訊／侯友宜：新北警戒三級降二級採階梯式 「脫口罩放在最後」

行政費補助調至100元　高嘉瑜批中央苛刻基層診所「加碼喊到150」　

張育成三大心法提醒自己　沒有奇蹟，只有累積

拿麥當勞兒童餐當誘餌　彰化噁男6度誘2女童口交

台達、USHIO 宣布長期合作！　盼結合光源模組打造照明抑菌新品

板橋運將宿舍大火3死1傷　黃昏之戀夫妻成焦屍…房東2年前幫證婚

扮「神秘人」點燃東奧聖火？　大坂直美被預測擔綱重任

蘋果釋出macOS 11.5更新　新增「Podcast 資料庫」標籤頁新功能

證實透過管道買疫苗！　柯文哲：但重點不是買，而是買到

剛回到地球秒失言　貝佐斯：謝謝亞馬遜員工和客戶「幫我付錢」

IG限時動態文字能「自動翻譯」了！爆料：還將新增「獨家」功能

全國三級警戒降級　黃偉哲：台南防疫作為兼顧安全與健康

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

劉和然揭新北「緩降級」三原則：分2階段、4梯次調整

快訊／行政院宣布：已完成3600萬劑莫德納採購

新北紓困方案曝光　家庭扶助金每戶發1萬元

快訊／診所堅持收200元　新北衛生局21日起暫停配發

柯文哲批：請王必勝自行說明「對北農的貢獻」

紓困5.0評估中！1600億怎麼用？　國發會已開始蒐集振興意見

快訊／中國鄭州洪災多人傷亡　蔡英文慰問並表達哀悼

烟花颱風北轉　侯友宜：明天不停班課、疫苗照打

快訊／衛福部曝「2降級關鍵」　將訂定逐步解除限制指標

LIVE／727降級、夏季電價凍漲﹑烟花來襲　行政院最新說明

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

7月電價凍漲措施曝　政院最快今定案

更多熱門

相關新聞

中颱「烟花」轉向北北西　雲林接種站暫定照常運作

中颱「烟花」轉向北北西　雲林接種站暫定照常運作

中度颱風「烟花」今（22）日14時的中心位置在臺北的東南東方約 470 公里之海面上，以每小時7公里速度，向西北轉北北西進行，對雲林縣直接影響變小，雲林縣政府今天表示，23、24日疫苗施打暫時仍依原計畫進行，但會視颱風路徑與天氣變化進行調整，也請施打民眾特別留意安全。

即／陳其邁：7／22公布微解封配套措施

即／陳其邁：7／22公布微解封配套措施

即／台南人蛇船6陽性！　16接觸者採檢結果出爐

即／台南人蛇船6陽性！　16接觸者採檢結果出爐

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲黃珊珊疫苗防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

726降級不解封！陳時中14:00說明

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

吳亦凡確定毀滅！官媒重砲封殺「無藝無德又失敗」

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面