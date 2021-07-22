快訊／北市公布3確診足跡！CITYLINK松山店員工搭火車往返桃園

▲北市個案足跡。（圖／北市府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府22日公布3例確診者足跡，只見案15560曾於16日、18日和19日搭乘過高鐵且赴三蘆市場，案15562曾於7月2日至8日、12日至14日、16日至17日在7-11福源店工作，案15609則是22日爆出的CITYLINK松山店3樓無印良品確診員工，曾經搭過火車往返松山至桃園。

北市衛生局22日表示，案15560於7月20日確診，初判可能感染源尚待釐清，7月16日晚上乘坐高鐵返回台北，搭捷運從台北車站至士林站，7月18日上午至蘆洲三蘆市場，7月19日上午乘坐高鐵回台南，個案曾到過的蘆洲三蘆市場環境已完成清消。

北市衛生局提及，案15562於7月19日確診，初判可能感染源尚待釐清，為7-11福源店員工，個案工作場域7月20日已完成清消，7月20日至7月23日停業3天。

另外，北市衛生局也公布一起桃園個案，也就是22日爆出的CITYLINK松山店3樓無印良品確診員工。北市衛生局指出，案15609於7月21日確診，感染源為案15504（桃園個案），案15609為CITYLINK松山壹號店無印良品員工，7月21日CITYLINK松山壹號店因案15540於7月15日足跡已完成清消，CITYLINK松山壹號店全館1至2樓7月22日停業一天，3樓7月22日至7月24日停業3天。