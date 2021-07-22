烟花颱風來襲　黃偉哲呼籲市民加強防颱措施

▲台南市消防局進行消防救災整備工作，確實掌握救災人力並與支援超前部署之義消、民間團體預先聯繫，以因應緊急災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



根據中央氣象局22日上午11時30分發布烟花海上颱風警報，颱風的中心位置在台北的東南東方約470公里之海面上，以每小時5轉7公里速度，向西轉西北緩慢進行，其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，受颱風影響，西半部沿海空曠地區易有8至10級強陣風，請民眾小心防颱。

台南市消防局李明峯局長提醒，烟花颱風目前還在台灣東邊，對影響台灣最顯著的時間會落在周五及周六，惟颱風逐漸遠離後，西南風帶來之水氣，對臺南市降雨將較颱風影響期間來得多，因此要求所屬外勤大隊及消防分隊加強防汛救災器材整備，試動船外機、掛放救生衣、照明設備，將救生艇放置於可立即出動救災之位置，確實掌握救災人力並與支援超前部署之義消、民間團體預先聯繫，以因應可能發生之緊急災害。

雖然烟花颱風未來移動方向將北轉，對台南市威脅減小，台南市轄區及沿海也不在警報範圍，但市長黃偉哲仍提醒民眾，目前台灣西南沿海已有長浪發生，民眾勿於沿海地區進行觀浪、戲水、海上漁業等活動，恐生危險，造成生命、財產的危害，另外颱風期間空曠地區易有強陣風，請民眾應加強廣告招牌、施工圍籬的巡檢牢固，最後提醒颱風期間適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海易淹水低窪地區民眾可事先聯繫所在地區公所了解沙包領取地點及方式並留意最新颱風訊息，注意自身安全。

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