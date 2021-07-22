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LIVE／北台降雨「紫爆」！慢烟花最新路徑　氣象局說明

生活中心／台北報導

中度颱風烟花在台灣東方海面滯留，根據氣象局上午預報，颱風過去3小時僅移動約20公里，北台灣需注意強降雨，入夜中南部雨勢也會越趨明顯，北部山區累積雨量已接近豪雨等級。氣象局將於下午2點40分說明颱風最新動態。

颱風上午11點的中心位置在台北的東南東方約 470 公里的海面上，以每小時5轉7公里速度向西轉西北進行，近中心最大風速每秒 40 公尺（約每小時 144 公里），相當於 13 級風，瞬間最大陣風每秒 50 公尺（約每小時 180 公里），相當於 15 級風，七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里。

▲▼颱風持續影響。（圖／氣象局）

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▲颱風明日將北轉加速移動。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸上午指出，北台灣已有明顯降雨，尤其因北風與雪山山脈有交角，導致新竹、苗栗山區降雨量接近豪雨等級，新竹山區今日累積雨量已達197毫米，且降雨回波往南移動，中南部局部地區也會有降雨，入夜雨勢更明顯。而位於背風側的花東則需注意36度以上高溫。

明後兩天是颱風距離台灣最接近的時間點，屆時全台都會有雨，尤其北部、東北部雨勢最明顯，而未來幾天適逢大潮，不利於雨水排放，降雨區域沿海低窪地區需注意積淹水情形。

▲▼烟花颱風雨量預測。（圖／取自「天氣風險」臉書粉絲專頁）

▲烟花週五、六最接近台灣，北部影響大。（圖／取自「天氣風險」臉書粉絲專頁

▲▼颱風持續影響。（圖／氣象局）

▲▼颱風持續影響。（圖／氣象局）

▲颱風持續影響，北台灣累積雨量已接近豪雨程度。（圖／氣象局）

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