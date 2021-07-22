LIVE／烟花龜速！陸警關鍵在「北轉角度」　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

中度颱風烟花逐漸增強並接近台灣，中央氣象局持續發布海上警報，預計明後兩天北台灣降雨會更為明顯。由於海上導引氣流不明顯，導致烟花龜速，因此今天內發布陸上警報機率不大，明日則要視颱風北轉角度才能確定是否發陸警與暴風圈有無可能觸陸。氣象局將在11:40說明颱風最新動態。

▲颱風今日移動速度慢，明日將北轉通過東北方海面。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員謝佩芸表示，颱風在今早8點位於台灣東方海面，距離台北約490公里，暴風半徑200公里，由於海上導引氣流不明顯，颱風移動速度慢，明早仍會在宮古島南方海面，由於該海域溫度高，可以提供發展能量，因此颱風今日內仍會逐漸增強，不過靠近台灣時仍會以維持中度颱風強度機率較高。



明天開始北方太平洋高壓消退，颱風將北轉加速移動，明後天通過台灣東北方海面，距離台灣最為接近，各地風雨也會更明顯。颱風環流今日已開始為台灣帶來降雨，尤其是北台灣降雨時間越來越長、雨勢更加明顯，氣象局也已發佈豪、大雨特報，受第6號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(22)日新竹縣、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，臺中以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

除了迎風面的北台灣降雨最明顯，北部山區將出現豪雨，而中南部雖然目前雨量相對少，但環流也將往中南部移動，中南部會出現間歇性降雨，隨著颱風接近後颱風降雨機率再提高。

由於颱風今日移動速度慢，明後天才會通過台灣東北方外海，在通過外海期間暴風圈邊緣距離東北部、雙北陸地相當接近，不過因為導引氣流不明顯，所以颱風北轉時角度若稍微偏東遠離台灣，暴風圈就不會影響陸地，今天內發布陸警機率不高，明日則要視颱風北轉角度評估是否發布。

▲▼氣象局說明，颱風逐漸靠近，各地雨勢都會越來越明顯。（圖／氣象局）