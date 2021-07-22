烟花來襲！台灣191處易成孤島地區曝光　內政部完成8項整備

▲烟花颱風逼近！北海岸、基隆沿岸現長浪 漁船返港塞滿「綑綁防颱」。（圖／記者郭世賢翻攝）



政治中心／綜合報導

烟花颱風即將來襲！預估將會帶來豐沛雨量，內政部加強防颱整備並成立中央災害應變中心2級開設，盤點全國14縣市191處易成孤島防災整備、完成資通訊設備系統測試演練、透過多元管道宣導民眾做好防颱整備，整合各部會嚴陣以待。

內政部指出，考量本次降雨量可觀，可能造成淹水、土石流、道路中斷等孤島災情。為防止孤島情事發生，內政部自107年起持續協同地方政府強化易成孤島地區各項防救災整備工作，110年已完成整備全國14縣市共計191處易成孤島地區，預先做好易成孤島地區規劃整備資料，當災害發生時，可藉由平時準備的物資、通訊設備及簡易防救災裝備等，提升民眾災害應變及自救自助之能力，並能即時執行疏散撤離工作。

內政部表示，將易成孤島地區、收容所、預置道路搶修機具、防救災通訊設備、直升機起降、空投點等各項點位座標，並結合居民人數、防救災通訊連繫窗口、收容所物資儲備、自衛編組、訓練情形等各項細部盤點資料，建置成孤島圖資，納入緊急應變管理系統(EMIC)，俾利與災害情資及災害潛勢等圖資套疊，以利未來偏遠山區因災同時發生交通、通訊失聯孤島狀況時，能立即掌握孤島範圍內概況與當地自助互救能力，作為災害應變運作決策之參考。

由於目前國內仍持續新冠疫情三級警戒，內政部也督導各地方政府疏散撤離期間，務必落實配戴口罩等個人衛生措施，如有接觸確診者，務必落實隔離措施，及運用專用交通工具運輸居家檢疫隔離者。

針對收容安置部分，將要求居家簡易隔離者，集中到集中檢疫所或防疫旅館安置，一般民眾則優先結合旅館民宿收容，避難收容處所將以室內不超過100人、室外不超過500人為原則，同時處所採行定期清消、體溫量測等措施，並且收容人員保持社交距離。

內政部表示，為了確保颱風期間，救災通訊暢通，已進行衛星微波設備、救災指揮通信平台車、手持衛星電話檢修測試。而今年已進行災害應變管理資訊系統(EMIC)教育訓練120場次3,248人、常態演練9場次8,539人次、壓力測試3次10,000人4秒、登入人數4,804人20,441人次及備援切換測試1次20分鐘完成切換。

內政部強調，防災重於救災、離災優於防災，颱風影響期間，非必要不要出門，並備妥各項防疫、防災物品，以及3日以上糧食飲用水等民生物資，以確保自身安全，如因受災使電話損壞、線路不通或壅塞狀況，亦可使用1991報平安語音留言專線與親友相互報平安。

▼因應颱風來襲，內政部盤點全台有191處易成孤島地區。（圖／內政部提供）

