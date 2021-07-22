烟花「龜速滯留」宮古島外海！暴雨狂炸　沖繩首當其衝

▲烟花正以緩慢的速度滯留日本宮古島外海。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

中颱烟花逐步逼近台灣，目前持續在日本沖繩縣宮古島的南方海域往西南方移動，預計24日會轉北並接近包含釣魚台在內的先島諸島。氣象廳也提醒，強烈的暴風可能會導致房屋倒塌，民眾務必在颱風持續擴大前移動至堅固的建築物內避難。根據日媒報導，烟花目前的移動速度就像是「人類行走」一樣，時速不到10公里，因此先島諸島等地的暴風雨恐怕會持續一段時間。

根據《日本放送協會》引述氣象廳報導，烟花22日中午正在宮古島東南方180公里處的海域上朝西南方緩慢移動，而最先受到波及的就是位於離島的先島諸島。日本先島諸島包含宮古群島、八重山群島以及台灣稱為釣魚台的尖閣諸島。

不僅先島諸島會受到烟花影響，目前沖繩本島依舊持續吹著強風，宮古島上午8時半左右觀測到27.8公尺的最高風速，那霸市也在上午9時半觀測到25.4公尺的最高風速。中颱烟花仍在持續擴大並朝西南方移動，不過路徑一度轉向往北，預計24日將會以最強的型態接近先島諸島。

根據預估，直到25日中午的24小時內，沖繩地區的雨量將會來到100到150毫米。由於烟花的移動速度緩慢，因此在先島諸島地區會持續長時間的猛烈暴風以及暴雨，因此氣象廳也呼籲民眾務必小心警戒暴風暴雨所帶來的淹水、土石流以及溪水暴漲。此外，由於風力將會持續增強，氣象廳同時提醒民眾，盡量在風力變強前，盡速移動至安全且堅固的建築物中，在屋內最好也要遠離窗戶。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast