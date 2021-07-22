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「怪颱」烟花詭異滯留！氣象專家曝：它在等「一個導引力量」

實習記者周依儒／綜合報導

中颱烟花逐漸增強並接近台灣，但移動速度卻異常緩慢，今（22）日更出現時速僅4公里的誇張紀錄，且每隔幾小時就變換路徑，詭異的走向讓許多專家摸不著頭緒。由於颱風要走得快，關鍵在導引的氣流，而烟花是從「季風槽」裡生成，現在被季風低壓、太平洋高壓拉扯，導致它「不知道該往哪裡走」。對此，災害預報士賈新興坦言，烟花動態難以捉摩，很明顯是在等一個「明顯的導引力量」，也就是導引氣流。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲颱風今日移動速度慢，明日將北轉通過東北方海面。（圖／氣象局）

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲烟花在宮古島附近滯留。（圖／氣象局）

根據中央氣象局最新資料顯示，目前最新中心位置，在北緯23.5度，東經126.1度，即在台北的東南東方約500公里海面上，向西轉西北西緩慢進行，時速從6公里再轉4到7公里，近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里正逐漸對臺灣東北部海面及東南部海面構成威脅。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局說明，颱風逐漸靠近，各地雨勢都會越來越明顯。（圖／氣象局）

4公里的時速，實比腳踏車的速度還慢，「龜速」已不足以形容烟花的滯留。氣象專家賈新興於臉書上表示，在太平洋高壓無法完全主導下，他坦言烟花的動態確實難以捉摸，在季風低壓和北方太平洋高壓兩者的競合，讓烟花左右為難，觀察烟花颱風在宮古島附近滯留，顯示環境的引導氣流不明顯，他說，「烟花正等待明顯的導引力量」。

氣象局觀測員黃恩鴻也分析，烟花颱風路徑有變動，今晨最新一報和半夜相比又稍微往北，預估從北部海面東側通過，暴風圈會掠過北台灣陸地，不排除在今半夜到周五清晨發陸警，但若未來路徑又往北一些，可能連陸警都不發。黃恩鴻分析，烟花未來12至48小時行經環境優良地區，會再增強一些些，接近台灣時、周四、周五是強度巔峰時，隨後往北離開優良海溫環境，會慢慢減弱。

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