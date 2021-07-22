獨／碩士找香港友人砸800萬買百達翡麗　貪退稅遭海關查獲結果曝

▲號稱錶王的百達翡麗手錶 。圖非當事錶款。（圖／百達翡麗提供）

記者李忠憲／台中報導

從事醫療器材行業的吳姓碩士，利用香港籍鄭姓友人來台時，假冒鄭男名義，在台北、台中拿出現金801萬多元，買入6只有「錶王」之稱的百達翡麗手錶。2人數日後前往台中機場出境，順利退營業稅32萬多元，出境香港後，吳男再帶著6手錶搭機返台，結果遭海關查獲。台中地院審結，依詐欺取財罪判吳男5月徒刑，易科罰金15萬元，緩刑2年，支付國庫10萬元。全案可上訴。

判決書指出，吳姓男子擁有EMBA碩士，從事醫療器材工作，財力雄厚的他，得知外籍旅客來台灣購買特定貨物，可依《觀光發展條例》規定退還營業稅。他利用香港籍鄭姓友人2019年9月來台灣時，2人同月6日先前往北市金生儀鐘錶公司由吳男出現金77萬多元購買一只百達翡麗手錶。吳男向店員聲稱，該錶是鄭男購入，店員不疑有他，立刻開立外籍旅客購買特定貨物退稅明細申請表及77萬多元的可退稅統一發票1紙予給他們收執。

吳男與鄭男2人同日南下到台中，前往時美齋鐘錶公司（下稱時美齋公司），再以723萬多元購買5只百達翡麗手錶，錢一樣也是吳男用現金支付。吳男故技重施，向店員說表示鄭男購買，店員也開出2張可退稅發票。

2人用鄭男名義購買6只百達翡麗手錶後，同月11日到台中機場準備出境前往香港，由鄭男到財政部關務署台中關退稅櫃檯辦理退稅，共退32萬8千多元，鄭再將現金全交給吳男，2人再搭港龍航空班機前往香港。吳男出境後，隔天再搭飛機連同6只手錶入境台中機場，卻因為沒經申報逕行自免申報櫃台入關，遭台中關人員查獲6只已退稅手錶，當場沒入外，更依違反稅捐稽徵法將吳男送辦。

承審法官認為，吳男以鄭男名義買6隻手錶，由鄭以外籍旅客資格辦理退還營業稅，交給吳男，行為是觸犯詐欺取財罪，而非稅捐稽徵法的不正方法逃漏稅捐罪。審酌吳男明知自己不具外籍旅客身分，竟利用香港籍鄭男入境時，假冒其名義購買6只手錶，詐得32萬8314元退稅。考量他無前科，坦認犯行，積極尋求繳還退稅款項等，依詐欺取財罪判5月，可易科罰金，緩刑2年；判決確定起3個月內向公庫支付10萬元，未扣案犯罪所得沒收。鄭男部分，則由檢察官另案偵辦中。

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