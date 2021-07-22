櫻花妹控花4萬租「恐怖屋」　還被迫看房東內褲...包租公反擊了！

記者黃宥寧／綜合報導

近年來日本與台灣因震災逐漸拉近距離更形成正向循環！不過，日前卻發生一起令人遺憾的事情。一名28歲日本服飾女創業家平田美幸在5月間來台到輔仁大學學習中文，需要尋覓落腳處，她透過訂房網站Airbnb花16萬日圓卻住進雜亂不堪的破爛公寓，男房東甚至同住不時穿內褲閒晃，讓她僅住半個月就搬離。

▲來自日本的平田美幸來台學習中文，透過訂房網站Airbnb在桃園龜山租房，豈料竟是惡夢的開始。（圖／尚澄法律事務所提供）

▼年輕有為的平田美幸，因大學時期曾來過台灣便愛上，故決定再來台學習中文 。（圖／尚澄法律事務所提供）

平田美幸透過律師轉述，她在今年5月13日因為要來台到輔仁大學學習中文，出發前在訂房網站Airbnb找到桃園市龜山區萬壽路1段屋源。網站上顯示有冷氣和浴缸，加上房東會說英、日文，也讓她瞬間覺得親切加上溝通也沒問題，便與李姓房東（日本名：木原建智）透過LINE聯絡，最後在房東要求下，並沒透過Airbnb，便訂定了5個月份的租約，以日幣3萬3（約台幣8400元）承租，共支付16萬5000日圓（約台幣42000元）含租金、水電、網路。

▼平田以為自己找到語言相通的好房東，俗不知是惡夢開始。（圖／尚澄律師事務所提供）

當她在5月15日抵達台灣之後，先在防疫旅館住了2個禮拜。在5月30日退房，隨後她就直接去到李先生的房子了。但沒想到到了現場卻與Airbnb上面寫的是Condominium（公寓），完全不一樣。實際上竟是爬樓梯舊公寓，在同一層樓被分成7個極小的房間，甚至僅由薄牆間隔開來，公共空間更是無敵髒亂不堪入眼。

但最令平田傻眼的是，屋子樣貌與房東網站上說的完全不一樣，房間裡面根本沒空調，只有客廳才有。房東甚至跟她說，因為疫情所以不希望他們使用空調，導致酷熱夏天房間裡面相當的熱，對此只能犧牲隱私將房門打開。

▼該屋源僅放上交通資訊，並未將屋況PO出。（圖／尚澄法律事務所提供）



但更無言還在後面！平田在支付5個月的租金（165000日圓）後才發現這屋子竟住了包含房東，一共有5個人住在這層樓，2名男性（房東李先生和1位不常見的軍人）以及3名女性（陳小姐、宗小姐以及她）。

她入住後，發現房東總是在凌晨3點在客廳發出聲音，導致她有很多個不眠之夜！房子的其他地方，包括客廳，都非常髒，到處都是東西。衛生方面非常的令人絕望，而她也時常抓到房東毫不在意僅穿著內褲走來走去。

6月6日，住在同一層的陳小姐以及宗小姐秘密問她是否願意一起搬家一起住，因為她們也不喜歡房東的做事方式。而她也決定要離開。同天，平田告訴房東「我只能在那裡住一個月」而房東也表示同意返還剩下的4個月份租金。

但沒想到，房東僅是表面上說好，隨之而來的騷擾更加劇。從那天後，房東竟會突然在客廳裡面烤魚，或是半夜弄出很大的聲音，過了一周後，房東仍是不還錢甚至在提出返還租金竟遭拒。

▼屋內狀況與當初訂房網站看到完全不一樣，公共空間相當雜亂。（圖／尚澄法律事務所提供）

6月15日，房東突然告訴平田，他接到移民署的電話，說他如果不向移民署更新平田的資訊（包含新房東的電話號碼），那他就會被政府課以大量的罰款。甚至嗆「如果妳不自己去研究的話，就不還妳錢」。第二天早上平田立即聯絡移民署，最後發現這個故事根本是謊言，沒有人打那通電話，移民署甚至提醒她不需要提供新住處給李男，並提醒別給。

平田向房東表示已與移民署談過，根本不像他講的需要告知新住處地址，惱羞的房東竟當場發飆甚至威脅她一定要告訴他搬去哪裡的資訊。她看到房東如此恐嚇威脅感到相當害怕，便立刻與學校的工作人員討論了這個狀況，也尋求到律師蔡昆洲，便交由事務所人員來向媒體批露這件荒謬的租屋記。

對此《ETtoday新聞雲》22日直接前往龜山區訪問李先生，李先生表示相當委屈，並保證「只要平田將鑰匙返還他會將剩下的押金歸還」，李先生並抱怨，這就是一件很小的事，不需要鬧大。附近居民也透露，李就是位包租公，光是樓下店面就能月收租6萬，更不用說公寓分租。聽到他有租屋糾紛，居民也面露難色說，「不好相處啦，之前還跟我吵架。」

▼記者實地走訪，該公寓確實老舊些許髒亂（圖／記者黃宥寧攝）

這樣的租屋狀況，讓人不免想起全台灣最出名的惡房東張淑晶，甚至有多位受害房客聯合控告她詐欺、恐嚇取財罪等罪。

蔡昆州律師受訪回應，因李姓房東在Airbnb刊登的廣告和實際的物件有極大差距，參考先前張淑晶的案例，事務所認為很可能構成詐欺，目前已經向台北市警分局報案了。

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