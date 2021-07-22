「讓你全家都知道」小三外遇人夫遭恐嚇　正宮要賠40萬

▲謝姓女子發現老公外遇小三，怒威脅小三索取金神損害賠償金等，卻反遭依恐嚇罪等判刑拘役45日，和須賠償小三40萬元。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）



記者林冠吟／台北報導

台北一名謝姓女子和謝姓丈夫結婚後，卻在2018年發現丈夫外遇，怒向小三警告不得再和丈夫來往，氣憤難平的謝女不斷傳訊息給小三，威脅小三給付精神賠償金和相關款項，否則就要公開婚外情，讓小三登上地方臉書社團，不堪其擾的小三因此向法院提告。刑事部分，謝女被依恐嚇罪判處拘役45日，得易科罰金；民事部分則須賠償小三40萬元。

謝姓女子2018年4月發現丈夫和小三互傳曖昧簡訊，進而懷疑2人有不軌的婚外情，隨後要求小三刪除簡訊，並答應她不再和她老公來往。

但僅隔半年，謝女就發現小三和丈夫仍有來往，越想越氣的謝女，認為小三明知她懷孕，卻還是破壞他們家庭，侵害她的配偶權，於同年10月陸續傳送簡訊給小三，要求小三給付罰單、帳單和精神賠償等15萬元費用。

不過小三表示無力給付後，謝女傳訊息恫嚇「沒關係，我去找你先生要15萬」，更威脅小三不可以告訴謝先生（謝女老公），「如果被謝先生知道，我也讓你全家都知道」、「你的娘家你的婆家！這也是給你一個教訓」，並附上小三老公的臉書截圖等相關資訊，證明自己有能力讓小三身敗名裂。

逼不得已出面的小三和謝女協商後，將賠償金額縮減至3萬5千餘元，但小三匯款後，卻再度被謝女發現仍持續和其丈夫聯絡，氣炸的謝女狂打小三電話，要小三出面未果，直接恐嚇小三表示「去一趟樹林…發現你媽媽說的和謝先生說的有出入…你應該有先知會媽媽套好話吧～她是長輩並不想對她不敬…我依然會繼續找妳…社區. 公司. 國小……」、「你在躲…我一定告垮你，順便讓你上細說淡水，我是樹林人」。謝女的種種恫嚇行為，卻讓小三直接反告謝女恐嚇，並求償。

庭審時，謝女堅決否認有強制、恐嚇等犯行，還強調是小三自己深知理虧才會同意給付相關款項，並指出，有部分簡訊內容，小三並未看見，因此不可能心生畏懼。

刑事部分，一審法官認為謝女辯詞不足採信，依強制、恐嚇罪判其拘役45日，得易科罰金，謝女不服再提上訴，但仍被高等法院駁回。

民事部分，法官則認為，儘管謝女的配偶權遭人侵害已是事實，但仍應依法提起訴訟賠償，而非私下脅迫，可見其確實出於貪念為之，審酌其智識與經濟能力後，判謝女應賠償小三40萬元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。