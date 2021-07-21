偷聽特助女友講電話　財經主編融資押寶「台新併大眾」撈80萬

▲財經主編王紀棠聽到女友和台新金主管電話內容，偷偷融資買股獲利被起訴內線交易。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

前財經媒體主編王紀棠的謝姓前女友原本台新金控總經理特助，2017年間，王無意間聽到謝女的公務電話，得知台新證券將併購大眾證券的利多消息，一反過去現金買權證的投資習慣，大量融資進場套利80萬元，而台新金金融市場處經理許家榮則坦承偷買股並繳回獲利20萬元，台北地檢署21日依《證交法》內線交易罪起訴2人。

台新金控子公司台新證券在2017年3月間，發布併購大眾證券的重大訊息，但立委公開質疑，這項併購案訊息早就曝光，有人已經提前進場炒作股票，金管會因此將可疑交易資料送交檢調單位，一開始遭懷疑內線交易的包括台新金總經理謝姓女特助和男友王紀棠、經理許家榮、海外事業經理殷倜凡夫妻等3組人馬。

其中謝姓女特助因為工作所需，會接觸到併購案資訊，因此曾在公司簽下保密條款，沒想到簽約隔天，曾任證券營業員，也在《萬寶周刊》擔任過主編的男友王紀棠就在謝女家中，上網下單，以融資方式大買400多張大眾證股票，檢調還查出謝女曾匯款50萬元給王男，因此懷疑2人是內線交易共犯。

檢調在2019年發動搜索約談時，謝女解釋2人已經分手，當初因為王男經濟狀況不佳，所以曾借款給王男支用，她絕對沒有做出洩漏工作機密的事情；王男則辯稱自己本來就擁有財經背景，有投資習慣，投資大眾證券是個人的理財判斷。

檢察官查出，王男收到謝女匯款50萬元時，曾簽過借據，且在遭搜索前就已經分批匯還謝女，雙方解釋單純借貸的說法可信，但是王男過去的投資習慣都是現金買賣權證，在經濟狀況不佳的情況下，還大量融資買股票，實在不合常理，不能排除是在謝女家過夜時，聽到謝女和主管電話內容後，私自買股。

至於台新金金融市場處經理許家榮則坦承，因為參與併購案而簽過保密條款，但仍忍不住利用親友帳戶下單買股，並繳回全部獲利20萬元後，和王紀棠一併遭檢察官依內線交易罪嫌提起公訴。當初同案遭移送的另名台新金資本市場海外事業經理殷倜凡，因未參與併購案，無證據顯示他有機會得知相關內線消息，基於罪疑惟輕原則，相信他和妻子是個人判斷投資買股，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

獨／OL嗆倒四海大哥！性侵逃22年不起訴 北捷「貼臀扭動」下場曝

《大學生》蘿莉塔慘了！ 跟風罵邱淑貞接班人「婊婊的」遭起訴

LINE轉貼「日本AZ擋一下」 北市警涉假訊息...2關鍵獲不起訴