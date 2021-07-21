LINE轉貼「日本AZ擋一下」　北市警涉假訊息...2關鍵獲不起訴

▲日本外相茂木敏充為捐贈台灣疫苗一事備詢影片，一度在台流傳，引起真假翻譯之亂。（資料照／路透）

記者劉昌松／台北報導

台北市警萬華分局劉姓交通警察，在日本政府首度贈送台灣新冠肺炎AZ疫苗時，在通訊軟體LINE群組中，轉貼日本外相說「台灣政府沒想要很多(指疫苗)，只要六月擋一下就好」，被警方依散布疫情謠言，台北地檢署調查認為，這篇內容錯誤的轉貼文與疫情無關，且劉在7小時後自行收回訊息，21日處分不起訴。

日本在6月初空運124萬劑AZ疫苗送給台灣的同時，網路上廣泛流傳1段日本外相茂木敏充在日本國會備詢影片，有人翻譯茂木敏充在被問到為何只給台灣124萬劑時，「台灣政府沒想要很多，只要六月擋一下就好」，當時引起國內一陣翻譯之亂，劉姓交警就是在6月8日凌晨，轉傳這個影片連結到LINE組「萬華吃喝玩樂（不談公事)」，遭萬華分局移送涉嫌散布疫情謠言或不實訊息等罪嫌。

▲萬華分局將自家人移送散布疫情假訊息罪，但檢察官認為主觀無犯意，不起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

劉到案坦承，因為在其他群組看到這個訊息後，點進去看是日本TVB新聞報導內容，但是他聽不懂日文，以為內容都是真實的，所以就直接轉發到其他群組，後來因為發現訊息不實，所以在當天上午7點多就把訊息收回。

檢察官調查，違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《傳染病防治法》的相關規定要處罰的，應僅限於有關「流行疫情之病例數超過預期值或出現集體聚集之現象」的謠言或不實訊息，雖然劉警轉貼的訊息內容不實，但是內容與疫情無關，且劉警在轉貼後7小時得知有誤即收回，應無主觀犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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