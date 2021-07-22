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快訊／727警戒降級　蘇貞昌裁示：緩步下降、不能瞬間開門

▲▼建國花市,微解封,人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲政院宣布微解封後，路上人潮漸多。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

防疫警戒延長的7月26日期限將至，鑒於國內疫情趨緩，政府正評估7月27日起全國降至二級警戒。對此，衛福部在院會上報告，指疫情警戒可以稍稍減緩，但行政院長蘇貞昌提醒，看看周邊國家的情形，也不能瞬間開門，要緩步下降，同時也要顧及生計、民生、生活，所以再逐步緩降的時候，還請一體考量評估。

蘇貞昌在院會中表示，國內本土確診數已經近1個月都控制在2位數以下，這周依舊維持20例上下，濁水溪以南更是連續15天0確診。

環顧鄰近國家，韓國連續15天確診數破千例、首都圈正實施最高等級管制；疫苗接種率達7成的新加坡疫情也升溫，前天確診進2百例創下新高，再度禁止餐廳內用；越南累積的確診病例突破5萬人；泰國近來每天都有萬人確診，曼谷禁止國內航班起降；印尼單日確診平均5萬上下，超過印度疫情。

國際疫情嚴峻，台灣卻能在2個月時間內把疫情控制下來，這都是全體國人的共同配合努力、各部會齊心努力、地方中央合作的成果，疫情愈趨穩定之際，越不能掉以輕心，國際疫情嚴峻，還請同仁一起努力、請國人同胞不能掉以輕心。

蘇貞昌指出，指揮官說疫情警戒可以稍稍減緩，但看周邊國家的情形，也不能瞬間開門，要緩步下降，但也要顧及生計、民生、生活，所以再逐步緩降的時候，還請一體考量評估。

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