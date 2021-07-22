中央接管北農環南？柯文哲批：王必勝有何貢獻　「每個口令都我執行」

▲台北市長柯文哲赴北農聯合前進指揮所，與醫福會執行長王必勝開會討論。（資料圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

北農、環南日前爆發確診感染，為圍堵疫情，中央和北市府7月2日設立聯合前進指揮所，派出醫福會執行長王必勝擔任前進指揮所指揮官，與台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊討論對策，並於10日解編。關於中央接管並成立聯合指揮所，台北市長柯文哲22日不滿的表示，什麼叫接管？請王必勝自行說明對北農、環南的貢獻。

柯文哲21日晚間接受資深媒體人黃光芹專訪，影片於22日對外播出。關於指揮中心指揮官陳時中帶隊接管北農、環南，柯文哲表示，「不是⋯什麼叫接管？要怎麼接管？」每個動作都是北市府要執行，這要怎麼接管？「每天開聯合指揮所，拜託！每一個會議紀錄是誰執行？還不是我們要去做，你來也只是看一看、講一講話。」

黃光芹追問，是否覺得聯合前進指揮所沒有實質效用？柯文哲回應，這很簡單，倘若他講的話不算數，那「去訪問王必勝，請他說出對北農有什麼貢獻？讓他自己講！」

至於環南部分，柯文哲認為，「還不是一樣！請他（王必勝）自己去講！每個口令都是我執行的，要怎麼接管？中央要派人來嗎？」從市場處到環保局，每個局處都是北市府的，且北榮是台北市政府聯絡的，亞東也是他親自去拜託老師朱樹勳的，不然不到2天時間要做1.1萬份PCR該如何執行？