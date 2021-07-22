疫情重創新北房價卻逆勢成長　時力要求興建社宅提供免地價稅

▲時代力量新北黨部召開線上記者會，針對房市政策亂象提出五大呼籲。（圖／取自時代力量新北黨部直播畫面）



記者林銘翰／新北報導

時代力量立委邱顯智22日指出，疫情期間百業蕭條，房價卻依然逆勢成長，尤其在新北市的問題特別嚴重，房價指數117.88為全國最高，年輕人連傳統蛋白區的房價都已經無法負擔，呼籲新北市政府積極興建社會住宅，並且提供社宅免地價稅等措施，以真正落實居住正義的目標。

時代力量新北黨部22日上午召開線上記者會，針對目前的房市政策亂象提出五大呼籲，與會者包括立委邱顯智、王婉諭、時代力量新北黨部副執行長陳姳臻、彭盛韶、OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱等人。

邱顯智表示，疫情期間百業蕭條，許多人都已經失業、沒有工作，無薪價、半新、減薪等狀況更是層出不窮，但是房價卻還是逆勢成長、不斷攀升，特別在新北市的問題特別嚴重。

邱顯智指出，台北市蛋黃區的房價已經高不可攀，許多人只能住到新北市的蛋白區，但是隨著蛋白區進一步擴張，包括板橋、中和、永和、三重等傳統的蛋白區，近年房價早已高不可攀，而樹林、三峽、鶯歌等地的漲幅也不斷攀升。

邱顯智提及，依據今年5月公布的清華安富房價指數，新北市的房價指數為117.88，較去年同期成長6.86％，創下歷史新高，而新北市的房價漲幅以三峽9.81%為最高、鶯歌9.48%次之，同時樹林、蘆洲、林口、泰山成長的幅度也都非常高。

▲邱顯智指出，疫情期間百業蕭條，房價卻依然逆勢成長，尤其在新北市的問題特別嚴重。（圖／記者湯興漢攝）



邱顯智認為，新北市房價今年的漲幅劇烈，蛋黃區的房價已經難以負擔，促使年輕人、通勤族逐漸增加，同時捷運三鶯線即將在2023年通車，預計幾串聯大北北桃地區，也提供通勤族交通誘因，導致周邊房價上漲。

邱顯智再指，依據財政部近期公布的「2020年非自住住家用房屋稅統計資料」，新北市有近7.2萬人持有非自住住家，數量為全國最多，其中更有1771人囤房超過5戶以上，顯示房子不是不夠，而是擁有非自住住家、囤房的人太多。

邱顯智說，再根據內政部公布的「2020年第四季資訊統計會報」，六都中以新北市的住宅存量居冠，總數達到169萬戶，表示房子不是不夠，而是掌握在少數人手上，儘管新北市的不動產供給量持續成長，但是房價絲毫沒有下跌的跡象，政府應該提出有效抑制機制，保障年輕人的未來。

王婉諭則提出五大呼籲，包括要求財政部盡快提出囤房稅版本、財政部公開之歸戶資訊應完整、內政部低度用電及新建餘屋勾稽歸戶應進行分析並公開、新北市府及議會進入提高囤房稅稅率，以及新北應積極興建社會住宅並提供社宅免地價稅措施。

王婉諭強調，新北市政府應該積極興建社會住宅，必且提供相關優惠措施，主要是因為新北市的社會住宅相對比較緩慢、甚至缺乏，因此應該積極興建社宅滿足人民需求。

王婉諭認為，唯有透過囤房稅、社會住宅降稅等措施，才有可能促進才翠公平與居住正義，而且這不是只有這幾年發生的現象，而是長年累月累積下來的問題。

邱顯智表示，政府的紓困已經進行到第四波，現在台灣社會百業蕭條，受到疫情影響無薪價、失業的狀況非常嚴重，沒想到房價竟然還是逆勢成長，尤其新北市的囤房問題非常嚴重，呼籲政府拿出決心、態度面對居住正義的問題，這是非常嚴重且迫切的問題。

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