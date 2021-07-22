快訊／727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

▲國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情大幅趨緩，中央已正面評估7月27日起全國降至二級警戒，新指引最快今（22日）宣布。據了解，這陣子以來餐飲業受創最嚴重，中央此次仍研擬開放餐廳內用，但餐飲業需做好隔板、梅花座、實聯制等防疫措施。此外，雖然從三級降為二級，但依目前規劃，民眾外出仍需全程戴口罩。

事實上，指揮中心在上次宣布7月13日起「微解封」，就已經開放餐廳內用，範圍就包括全國餐廳、傳統市場、夜市、百貨商場美食街及美食區等，授權地方政府自行評估和管制，但全台22縣市仍維持餐飲業外帶。

決策官員指出，自6月25日至7月21日，已連續26天本土病例低於百例，但現今本土病例仍未連續降至10例以下，且仍有零星的不明感染源，並未完全符合二級警戒規範，因此，指揮中心目前會以「緩坡式降級」的概念，以循序漸進為規劃。

決策官員透露，在「緩坡式降級」的情況下，會從三級警戒降至二級警戒，但由於一至四級的警戒措施是5月本土疫情大爆發前訂定，警戒的標準也有望隨著降級一併做出調整，7月27日起的二級警戒，將會是強化過後的最新標準。

決策官員也強調，各行各業在降級後還是要具備隨時應變確診的能力，各地方縣市政府也要確實掌握感染源，以防疫情反撲。