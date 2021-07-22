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快訊／侯友宜：新北警戒三級降二級採階梯式 「脫口罩放在最後」

記者杜冠霖／新北報導

新北今新增11例確診案例，對於26日是否會解封，新北市長侯友宜表示，一定會尊重CDC的相關指引，「新北市會根據中央的指引跟地方的狀況，以階梯式、分階段的方式解封。」

新北市長侯友宜表示，雖然新北疫情正穩定的控制當中，但從警戒三級到警戒二級，新北的解封會以階梯式、分階段進行，警戒三級規定室內5人、室外10人要停止活動，但警戒二級馬上變成室內100人、室外500人，「不管戶外或室內，新北在人數的控管上一定不會馬上降到警戒二級，而是採用階梯式的方式，確保防疫無誤才會逐漸放寬。」

對於新北解封步驟，侯友宜表示，有一些打過疫苗的、有急迫性、需求性的團體會優先開放，並且堅持緩降的原則，「一定以戶外優先、室內其次，把脫口罩的行為擺在最後面。」

副市長劉和然指出，新北作法是採取「緩降級」，分為兩階段、四梯次，每週是一梯次，每兩週為一階段，滾動式調整；第二，只要把口罩拿下、肢體會密切接觸的項目，會放在比較後面梯次的開放；第三個原則就是「先戶外、再戶內」，一步一步來，目前各局處也在針對因疫情時限制的場所進行評估。

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增33例COVID-19確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,852,658例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,835,679排除)，其中15,511例確診。2020年起累計782例COVID-19死亡病例，其中774例本土，個案居住縣市分布為新北市389例、台北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

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