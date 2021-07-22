女移工市場買豬肉蔬果掛機車　大叔乘機順手牽羊偷去吃光光

▲塑膠射出工曾姓男子，順手牽羊竊取女移工掛在機車上的豬肉、蔬菜吃光光，被警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中派出所7月18日上午10時許據報，22歲越南籍女移工前往安南區果菜市場採買一週份量的豬肉及蔬果，將其吊掛於其所騎乘之電動機車後，然後再次進入市場採買時遭竊，損失1400元，警方調閱監視器查獲涉嫌竊取的45歲曾姓男子，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，經了解，越南籍女子發現豬肉、蔬果遭竊後，心想因假日果菜市場人潮眾多尋找不易，不想報警，只要向果菜市場工作人員反映就好，市場工作人員隨即向轄區安中派出所報案，員警對於民生食物失竊案甚為重視，立馬展開調查。

安中所員警經多日調閱市場及路口監視器，在茫茫人海中發現一名曾姓男子（45歲，塑膠射出工）涉嫌重大，經掌握車牌號碼後，前往曾男家中查訪，惟曾嫌與家人斷絕聯繫，落腳處未知，增加了查緝困難度。

安中所員警仍鍥而不捨查尋，終於21日攔查到該涉案車輛，曾嫌隨同警方返所調查，就犯行坦承不法，曾男表示自己有工作，18日前往果菜市場購物時，見電動機車上豬肉、蔬果無人看管，臨時起盜心，順手偷了食物，食物也已吃完，全案經調查後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

第三分局提醒民眾，於人潮眾多的市場或商場購買東西後最好能隨身攜帶，或留人看守，降低遭竊風險，別讓不肖分子有機可乘，警方也會加強巡邏守望，另呼籲民眾順手牽羊是偷竊，不要貪小便宜而觸法。

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