不反對北農「快篩、PCR一起做」！　陳時中擔心這件事

▲今清晨陳時中前往北農等雙北果菜市場視察。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23日）針對北農54人群聚染疫事件，啟動「市場專案」，共6大防疫作為，只是指揮官陳時中今清晨視察北農建議直接做PCR核酸檢測，但台北市政府反擊，快篩、PCR都一起做，陳時中下午回應，沒有反對，只是擔心每個人的快篩都要等上一段時間，怕快不起來。

陳時中提到，昨天討論時，醫院專業人員是做快篩加上PCR，就算全部快篩是陰性，也會做PCR，他們經驗是，快篩陰性，PCR陽性很高，因此兩個一起做，但指揮中心認為，快篩要等15至20分鐘，怕擠壓到時間，快不起來，既然都要做，就直接做PCR不用等待，不過，北市府認為，經驗上不做，若有快篩陽性，變成PCR陽性，要找回居家隔離、安置送醫會有困難。

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▲▼北農爆發群聚感染，聯醫仁愛院區進駐對攤商進行大規模普篩。（圖／記者湯興漢攝）



今清晨陳時中前往北農等雙北果菜市場視察，是否有看到北市之前快篩有問題？或對疫情有新研判？陳時中再針對採檢說明，「沒有反對快篩和PCR一起做」，只是後面都要做PCR了，還要做快篩會較花時間。他說，若PCR量能不足指揮中心能提供相關協助，但台北市說他們能做得到，指揮中心尊重專業，對於有人說他強調「只要做PCR」 ，這都是討論過程，只是希望篩檢效率更快。

陳時中接著說，早上也到三重果菜市場看了，市場總經理對自己做的很自豪，因為一天篩掉3000多人，效率恨高，也去那邊瞭解一下，至於去看最主要目的，確實有群聚現象，能夠了解裡面作業情形，對指揮中心之後在事情判斷比較有幫助。陳時中表示，濱江市場第二市場上面，相對裡面比較多的是行政人員，區域範圍清楚，所以熱區劃定上相對容易，若這次快速做全員檢查，當然沒有案件確診病人最好，有確診逐步把風險區域畫出來，逐步來也會比較有效果。

▲陳時中說，農委會要求6月24日零時起，若沒陰性檢驗證明，就不得進入果菜市場。（圖／指揮中心提供）



陳時中說，這幾天連續有幾個群聚事件，引發社會關心，希望能夠及早匡列隔離，及早把確診案例找出來，再做好精準疫調，盼透過基本功將傳播練能阻斷，前幾天農委會跟台北市政府因應北農群聚感染，有再做過一次檢討，農委會要求6月24日零時起，若沒陰性檢驗證明，就不得進入。

陳時中表示，昨天下大雨，採檢作業相對沒那麼順暢，昨晚農委會有跟指揮中心一起討論，建議大規模採檢站應該就近，若拉得遠，一方面時間會拉長，第二要被篩檢的人意願相對不高，所以設立大規模採檢是非常重要因素，如在萬大果菜市場多幾條採檢線，原本期待6條線，但今天做了4條，濱江市場停車場也挪出空間，就是希望要快速全面篩檢，避免傳播到家戶及社區。