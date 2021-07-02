大陸豬價降至85元／公斤　養豬戶5月虧損跌破平衡點

▲大陸豬價自2021年1月起一路下跌。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸農業農村部數據顯示，6月份第4周全國生豬均價13.76元/公斤，同比下降57.0%。若從1月份第3周的36.01元/公斤算起，累計跌幅達62%。此外，光是6月21日至27日單周，豬肉批發價19.53元人民幣（約新台幣85元）/公斤，代表著在大陸市場每斤已降到10元人民幣（約43元新台幣）以下。

▲北京豐台區某菜市場內的豬肉攤商。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，中國生豬預警網分析師馮永輝認為，上半年三波豬肉下跌有不同的影響因素。馮永輝表示，「1月至3月份的豬肉價格下跌，是由於當時華北、東北地區疫情壓力較大，養豬戶拋售；3月至5月份的下降，是適逢傳統消費淡季；5月到6月，則主要因為前期很多養豬戶壓欄惜售，導致牛豬擠壓太多，集中出欄後造成超低殺價。」

此外，進口冷凍豬肉量增加，也成為豬肉價格暴跌的一個關鍵因素。大陸海關總署數據顯示，2021年1至5月，豬肉累計進口量達到196萬噸，同比增加13.7%；替代肉類牛肉、羊肉和禽肉進口量也分別增加18.6%、22.4%和13%。

中國畜牧業協會指出，2021年春季有大量標豬豬源流入二次育肥市場，一些外出務工的養殖新手也加入二次育肥大軍，甚至一些二次育肥生產者與屠企競爭中大豬豬源，在4月份以來豬價持續下降時出現踩踏式拋售。

▲四川遂寧養殖場內的母豬。（圖／翻攝中新網）

對於豬價雪崩式下跌，養豬戶在5月份平均虧損已跌破盈虧平衡點。對此，大陸國家發展委也將推動中央及地方有關部門採取豬肉儲備相關措施應對。馮永輝指出，啓動收儲承擔的主要是托底功能，意在阻止豬肉價格進一步下跌，「後期豬肉價格能否大幅度上漲，還是要看生豬市場基本面，而不是看政策收儲，由於前期壓欄的大豬還未消化完畢，7月份豬肉價格料維持低位震盪態勢。」