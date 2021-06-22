驚悚搶包畫面曝！「不動明王」變身惡匪　落網還嗆：我錢還她

記者陳以昇／新北報導

新北市一名板模工因染毒癮與沈迷線上博弈遊戲，騎贓車在新莊區尋找目標，見越籍女移工下班落單，趁無人之際下手行搶，女移工苦求「不要拿我包包」，水泥工強行劫包得手1萬元，買毒、儲值遊戲，花到僅剩600元，警方循線在蘆洲將他逮捕，雖他事後向女移工道歉歸還現金，訊後仍依強盜、竊盜及毒品等罪移送偵辦。

▲40歲曾男強奪女移工包包，得手1萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方根據他後頸部「不動明王」護體刺青，循線到蘆洲將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，26歲越南籍女移工，2年前申請來台工作，在新北市五股區蛋糕工廠上夜班，每天從晚間6點至翌日凌晨3點才下班，賺來的薪水幾乎都匯回越南老家，幫助家裡改善經濟，自己節儉度日，僅靠一輛電動腳踏車代步。

22日凌晨3時許，她從五股工廠下班，騎著電動腳踏車準備返回新莊宿舍，在行經中港路時，卻遇到從事板模工的40歲曾姓男子，騎著偷來的機車，從後方強行要搶走背包，她立即將車丟著躲到旁邊騎樓，曾男不死心，尾隨追上用蠻力與女移工發生拉扯，她哭求喊著「不要拿我包包！」，曾男不為所動，成功搶奪得手1萬元。

▼女移工包包被清空丟棄 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊警分局接獲女移工報案，隨即成立專案小組展開調查，發現曾男後頸部有一個「不動明王」護身刺青，循線找到他在蘆洲區住處。上午8時許，大批警力在樓下埋伏守候，曾男剛在家中施用完毒品，恍惚走下樓，警方一湧而上，順利將他壓制逮捕。

▼女移工與曾男拉扯時，膝蓋擦挫傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

曾男表示去年5月才出獄，因染上毒癮，加上沈迷線上博弈遊戲，才會先偷機車，再尾隨落單的女子下手行搶，得手的1萬元都拿去買毒跟儲值遊戲點數，身上僅剩600元。事後他向女移工道歉，並由工地老闆先墊1萬元歸還給女移工，警訊後依強盜、竊盜及毒品等罪送辦，同時向檢方建請羈押。

腦公！你不可以賴帳喔

▼警方根據他後頸部「不動明王」護體刺青，循線到蘆洲將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）