盤點蔡英文「6次道歉」　蔡壁如諷：冷血無淚、找不出半字真心





▲蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣奧運國手搭乘經濟艙引發民怨炸鍋，即便總統蔡英文出面道歉，仍無法獲得國人諒解。對此，民眾黨立委蔡壁如指出，蔡英文近三個月以來道歉了6次，算是非常罕見，但是冷血無淚。

蔡壁如盤點蔡英文近三個月來的道歉史，諷刺她「世界最會道歉總統來了」、「蔡英文道歉方程式冷血無淚」、「道歉6次太廉價」；道歉史包括：

1.1月初為太魯閣事故致歉。

2.5月初以黨主席身為民進黨染黑道歉。

3、4.為513、517兩度停電道歉。

5.611為新冠確診病故300多人致歉。

6.前幾天再因體協安排不夠「細心、貼心」讓選手搭經濟艙發文道歉。

蔡壁如說，中國歷史上最會寫悔過書的皇帝是明朝崇禎帝，在位17年6次下詔罪己，平均每3年一次，蔡總統無論產量與頻率都完勝崇禎，不只改寫歷史紀錄，在民主國家中也非常罕見。

蔡壁如也說，崇禎罪己模式是「朕有錯，但最該死的是你們這些臣子們」，蔡總統道歉文更出神入化，通篇「深表歉意」、「遺憾」、「抱歉」，但具體過失是什麼，她要不要負責，該怎麼負責，全部霧煞煞，道歉文看似誠意滿版，卻找不出半字真心。

對於外界批評蔡總統道歉作秀、甩鍋，蔡壁如則覺得，「她像是專業的道歉機器，從國安事故到選手坐經濟艙這類爭議，都在守備範圍，事無大小，都能笑罵由人地完成道歉任務。」

蔡壁如指出，2018年普悠瑪事故，蔡總統道歉，宣示徹查全案、改革台鐵；今年4月發生傷亡更慘重的太魯閣號事故，蔡總統道歉SOP再次啟動，還說「不要懷疑政府，改革台鐵的決心」；兩次重大事故死傷超過300人，儘管家屬哭斷了腸，蔡總統充耳不聞，像錄音機重覆播放她曾經說過的、被證實已跳票的承諾。台電近4年三度大停電，事故原因如出一轍，蔡總統道歉，然後鄭重其事地宣示「改革台電，政府責無旁貸」，其實類似「宣示」已宣示三次，蔡總統每次都說得毫無愧色。

蔡壁如認為，在蔡總統道歉裡，該負責的人總是「我們」或「某部會（單位）」，一切事故、事件都會「徹底調查、查辦到底」，最終向國人喊話「相信政府」；這樣的道歉套路被網友整理成「蔡英文道歉方程式」，在網路社群廣傳搞笑。

蔡壁如強調，其實總統道歉是很嚴肅的事，因為國家元首的道歉，代表一個國家的道歉，在民主體制下，「國家」包括政府與人民。也就是說，蔡總統的道歉，不只代表蔡政府，還代表全體國人，包括你我在內，蔡總統一次一次的假道歉、亂道歉，就是一次一次透支政府公信力，也是一次一次打你我的臉、羞辱人民。

蔡壁如也要籲請蔡總統，「別再把總統的道歉當成兒戲，這是您對國人最起碼的尊重，台灣不要一部冷血無淚的道歉機器，台灣需要的，是一個肯做事、願意負責任的總統。」

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