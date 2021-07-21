快訊／中國鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼

記者陶本和／台北報導

對於中國河南鄭州等地近日遭暴雨侵襲，造成災損及人員傷亡，總統府發言人張惇涵21日轉達總統蔡英文的慰問與關切。張惇涵也表示，除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，蔡英文也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。

▲河南省鄭州發生嚴重豪災。（圖／路透）

中國近日以來傳出洪災，河南省鄭州市更因此遭逢史上最大暴雨，時雨量截至今（21）日清晨已破620mm以上，10萬名居民緊急撤離，儘管官方聲稱僅有12人死亡、5人輕重傷，不過社群網路與論壇上紛紛傳出災情影片，不僅水淹及胸、雨水倒灌、地鐵漏水，甚至有乘客受困車廂，月台與車廂上都是屍體。

根據《澎湃新聞》，鄭州市委宣傳部災官方微博「鄭州發布」表示，其實鄭州從上周以來便連續出現罕見的豪大雨現象，地鐵5號線五龍口停車場周邊地區傳出嚴重積水，昨（20）日晚間6時更有積水沖破擋水牆、整個淹進線路，列車一度在海灘寺街站與沙口路站隧道停擺，儘管地鐵公司下令全線停駛、緊急疏散500多名乘客，還是有12人死亡、5人受傷。

對此，張惇涵轉達總統蔡英文的慰問與關切。他也表示，除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，蔡英文也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。