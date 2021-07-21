快訊／東奧週五開幕！蔡英文：批評留給政府「把掌聲帶給選手」

▲蔡英文呼籲一起為選手加油。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者黃巈禾／台北報導

針對東奧國手搭乘經濟艙所引發後續一連串爭議，包括住宿、菜單等，總統蔡英文21日晚間透過臉書一一回應，並強調，「請把批評留給政府，把掌聲帶給選手」，後勤支援還需要加強的地方，政府相關單位都責無旁貸，也盼望大家共同為選手們集氣。

蔡英文表示，東奧代表團的選手們，這幾天已經在東京積極備戰中，接下來，最重要的事情只有一件，就是全力支持台灣的選手，雖然因為疫情，無法到場加油，但要請大家一起力挺台灣所有參賽的選手，後勤上有做不好的地方，政府來承擔，並且會在最短時間內改進，「我們除了深切檢討7/19已經出發的包機安排，對於後續分批出發前往東京的選手和教練，也確保都是搭乘商務艙。承諾過的事，我會要求政府團隊務必做到」。

關於代表團的住宿，蔡英文指出，這次由於羽球、射擊、高爾夫、馬術等賽事的場地，距離選手村比較遠，為了避免交通上的疲勞，或是塞車等變數，後勤團隊提早實地前往考察，預定了比賽場地周邊的旅館，最重要的是這些旅館都符合大會防疫規範，能滿足保護選手健康的最優先考量，很多熱心專業的網友也幫忙澄清說明，「我要表達感謝」。

蔡英文提到，這幾天，謝長廷大使和駐日代表處的同仁們持續提供代表團協助，除了接機、探班打氣外，針對相對不方便的外宿地點，謝大使也指派三位祕書分別進駐，有些選手不習慣床墊太軟，就買新的，有些選手希望有空氣清淨機或循環扇，也立刻提供，一切以選手需求為優先，協助選手儘快適應環境、場地，就是提早進駐的原因。

有關菜單被抱怨太寒酸、不適合選手，蔡英文說明，當外宿選手、教練們有飲食需求時，也由代表處協助蒐集菜單，代為訂購，在台灣的營養師團隊，則透過線上給予建議，確保選手們營養均衡，能以最好的狀態出賽，這些都是在疫情影響下的應變措施。

蔡英文強調，因為疫情，這次東京奧運有嚴格的檢疫、防疫規定，這也是今年奧運和往年最大的不同，許多先前早已擬定的計畫，也因為疫情及奧運延後，不得不應變調整，要再次勉勵與督促全體參與的政府同仁，一定要全力達成後勤任務。

蔡英文提及，選手們除了訓練，大部分時間只能待在房間，減少接觸風險，選手忍受種種不便，都是為了爭取體育殿堂最高榮耀，也為了用成績鼓舞故鄉的我們，「對於選手和教練們的努力，我們都應該要表達最深的感謝。請把批評留給政府，把掌聲帶給選手」。

「星期五奧運就要開幕了！」蔡英文說，此時此刻，後勤支援還需要加強的地方，政府相關單位都責無旁貸，也盼望大家共同為選手們集氣，「選手和教練是奧運的主角，光環和掌聲，應該要屬於他們」、「台灣加油」。