快訊／河北出現「龍捲風」狂襲！屋頂被掀飛…至少2人死亡

▲河北出現龍捲風。（圖／翻攝微博，下同）
記者鄒鎮宇／綜合報導
大陸河南因持續性暴雨而淹水，災情已造成至少25人死亡。沒想到，河北保定市清苑區部分地區7月21日下午17時，突然出現極端的天氣現象。其中，東閭鄉東閭村遭受龍捲風約30多分鐘，造成多家廠房受損，目前已知2人死亡，詳細死傷仍在統計中。
綜合陸媒報導，清苑區委、區政府等官員已啟動應急救援，相關部門第一時間趕赴現場，開展災後救援工作，並對受損電路管線、燃氣管道等進行搶修，嚴防次生災害發生。同時，做好死者家屬情緒疏導和善後工作。
▲河北出現龍捲風。（圖／翻攝微博，下同）
記者鄒鎮宇／綜合報導
大陸河南因持續性暴雨而淹水，災情已造成至少25人死亡。沒想到，河北保定市清苑區部分地區7月21日下午17時，突然出現極端的天氣現象。其中，東閭鄉東閭村遭受龍捲風約30多分鐘，造成多家廠房受損，目前已知2人死亡，詳細死傷仍在統計中。
綜合陸媒報導，清苑區委、區政府等官員已啟動應急救援，相關部門第一時間趕赴現場，開展災後救援工作，並對受損電路管線、燃氣管道等進行搶修，嚴防次生災害發生。同時，做好死者家屬情緒疏導和善後工作。
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