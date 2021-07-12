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華北、西南超強暴雨「市民激流中抱樹」　五台山降66年來最大雨量

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸華北、西南多省發生超強暴雨，山西五台山景區10日傍晚一小時內降雨量達到77毫米，創下1955年設立水文站以來統計最強的暴雨，雨勢還引發了山洪，導致1死3傷。

▼河北武安街道變成河流，一位市民抱樹抵抗激流。（圖／翻攝微博） 

▲▼華北、西南超強暴雨　山西五台山出現66年來最大雨量！。（圖／翻攝微博）

北京也在11日晚間迎來今年最強降雨，預計12日仍有明顯降雨，氣象台持續發布對流天氣黃色預警和暴雨黃色預警，北京首都機場、大興機場航班取消494架。

河北省武安市11日也遭暴雨侵襲，武安市冶陶降水已達97.1毫米，且將水仍再持續，不只街道都被雨水淹成小河，還傳出市民「抱著大樹」自救，一旁甚至有汽車被水流給沖走。

▼多輛汽車被洪流沖走。（圖／翻攝微博）

▲▼華北、西南超強暴雨　山西五台山出現66年來最大雨量！。（圖／翻攝微博）

四川巴中市則是從9日起就持續降下暴雨，導致鄰近縣市超過12萬人受災，至少81戶房屋受損、倒塌，直接經濟損失達1.76億元。巴州區三江鎮電站的河道也出現洶湧的洪水，導致停靠岸邊的10多艘船隻被水流吞噬。

大陸中央氣象台12日6時繼續發布對流天氣黃色預警，預計12日8時至13日8時，內蒙古中東部、黑龍江西部、遼寧南部和西部、河北、北京、天津、山東、河南南部和西部、安徽北部、江蘇北部、湖北南部、湖南北部、四川南部、重慶中西部、貴州北部、雲南西南部、廣西東南部沿海等地的部分地區將有短時強降水天氣，小時雨量30至60毫米，局部地區可達80毫米以上。

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