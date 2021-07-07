七七事變爆發84週年　南京大屠殺紀念館敲響和平鐘

記者魏有德／綜合報導

大陸多地今（7）日舉行七七事變爆發84週年紀念活動。其中，位於南京江東門的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，由12名社會各界代表組成的代表團，敲響館內和平鐘，緬懷在戰爭中逝去的生命。60多歲的南京大屠殺倖存者李高山之子李真銘提到，自從父親去世後，自己便代替他成為紀念館的志願者，向人們講述歷史、傳達珍惜和平的聲音。

▲大陸多地舉行盧溝橋事變84週年紀念活動。（圖／記者任以芳攝）

《澎湃新聞》報導，河北石家莊市於7日上午在解放廣場組織了防空警報試鳴啓動儀式。這項活動在河北行之多年。參加活動的石家莊市第五十一中學學生李雯雯表示，「入學以來，學校每年都開展相關活動，和平來之不易，作為學生，要銘記歷史，努力學習。」

▲南京大屠殺紀念館。（圖／CFP）

瀋陽「九·一八」歷史博物館團委書記韓嘯指出，歷史是最好的教科書，「人們不應忘卻民族苦難的慘痛記憶，更應珍惜來之不易的和平，傳承彌足珍貴的抗戰精神。」

1937年7月7日夜裡，日軍藉口一名士兵「失蹤」，要求進入宛平縣城搜查，遇到中國守軍嚴辭拒絕。日軍遂向中國守軍開槍射擊，炮轟宛平城。這就是震驚中外的「七七事變」，又稱「盧溝橋事變」。「七七事變」是日本帝國主義全面侵華戰爭的開始，也是中華民族進行全面抗戰的起點。