宿舍沒冷氣半夜熱爆　這學校買50噸冰塊給學生「物理降溫」

▲河北邯鄲學院舊校區宿舍缺乏冷氣，學生在高溫天氣下常被熱醒。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

河北邯鄲學院28日向學生發送冰塊的照片在網路上瘋傳，引起網友關注。照片顯示，該校一棟學生宿舍樓前，學生正手持臉盆、水桶、收納箱等不同容器，從一輛貨車中陸續搬出大型冰塊。校方解釋，為應對高溫天氣，為學生發放冰塊只是防暑降溫工作中的其中一項，將虛心採納來自各界的批評和建議，未來加快推進學生宿舍空調（冷氣）的安裝進程。

▲河北邯鄲學院學生領取冰塊。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，邯鄲學院一名大三學生表示，她所在的西校區是原河北工程大學的老校區，宿舍沒有空調，「今年邯鄲的天氣相比往年格外熱，溫度達到39℃，在宿舍根本就睡不著。」

這名學生表示，她最初注意到學校發冰塊的消息是在學校的訊息牆上，而後收到老師的通知，「通知說的是一個宿舍領50斤冰塊，冰塊剛領回來放在宿舍，會感受到溫度有所下降，但是冰塊不久就化了，該熱還是熱，感覺學校花了一筆不必要的開支。」

另一名大一學生則提到，領到冰塊後，只過了三四個小時，冰塊就完全融化了，「最近一直熱得睡不著，感覺自己快堅持不住了，希望學校能考慮一下安裝空調的事。」

▲河北邯鄲學院向學生發冰塊降低宿舍溫度。（圖／翻攝極目新聞）

對於宿舍只能使用冰塊降溫的措施引發外界討論，邯鄲學院相關人士表示，「今年入夏以來，尤其是近期氣溫持續高昇，極端天氣的天數也是一天一天在增加。我們為了保障學生身體健康，採取餐廳冷氣開放供學生避暑納涼，免費提供涼茶、綠豆湯。」

相關人士強調，「相關工作人員還會全天候巡查、維護宿舍的電扇情況，第一時間為學生們解決相關問題，另外，學校還配備了足量的防暑降溫藥品等一系列的措施，積極開展防暑降溫的相關工作。」