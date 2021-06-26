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捷克「最強龍捲風」狂襲釀3死　游錫堃慰問：我們都是捷克人

▲捷克發生可怕龍捲風。（圖／路透）

▲捷克遭受龍捲風襲擊後滿目瘡痍。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

捷克南摩拉維亞州（South Moravia）24日晚間遭逢該國史上最強的龍捲風，風速達到每小時332公里以上，摧毀部分城鎮，造成至少3死、逾200人受傷。對此，立法院長游錫堃26日表達哀痛之意，希望受損的家園能早日順利重建；他也借捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）曾高喊的「我是台灣人」，表示「我們都是民主人、都是台灣人，也都是捷克人」。

游錫堃26日在臉書表示，我們感到哀痛，我們的民主盟友捷克，遭遇了史上最嚴重的龍捲風侵襲，逾3人罹難、超過200人受傷，遭受重創的城鎮與家園，亟待重建。

游錫堃指出，台灣人都記憶猶新，去年9月，韋德齊來台訪問時，在立法院演講尾聲，用中文大聲喊出：「我是台灣人！」 這一幕至今仍讓台灣人民深感震動。

游錫堃表示，捷克是我們的民主盟友，捷克人也是台灣人。如今，捷克遭逢嚴重的龍捲風災情，台灣人民也與捷克人民站在一起，我們不只關心、慰問、為受災者與家屬祈念，也希望受損的家園能早日順利重建。

他說，「台灣人要伸出雙手緊握捷克人民，因為，我們都是民主人、都是台灣人，也都是捷克人」。

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