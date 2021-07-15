慕鈺華感念消防員辛勞　攜健康快樂生技捐100箱醫療口罩

▲給第一線的消防弟兄最高等級的保護，藝人慕鈺華（圖中）代表健康快樂生技股份有限公司親送打氣。（圖／健康快樂生技股份有限公司提供）

生活中心／綜合報導

疫情衝擊全民生活，但許多行業還是要在第一線堅守崗位，藝人慕鈺華因為親弟弟當年死於火災，對消防人員特別感念，決定以自己的方式為社會送暖，發起口罩送第一線打火兄弟義舉，邀請合作夥伴健康快樂生技股份有限公司將甫獲得歐盟、美國FDA、台灣GMP三冠王認證的雙鋼印醫用品質口罩，送達出勤操勞、口罩替換需求高的消防隊手中。

炎熱夏天飆高溫，執勤的消防弟兄長時間戴口罩，常遇上透氣不順的困擾，健康快樂生技股份有限公司熱情加持，慷慨捐出100箱口罩，將陸續捐贈四個消防大隊。接受捐贈的消防大隊致謝表示，能充分透氣、呼吸舒適的口罩對他們來說很重要，隊上弟兄每人每天至少換3個口罩，確實也是個支出負擔。

健康快樂生技股份有限公司總經理林哲億指出，事實上口罩每4小時就該換一次，而且應該殺菌後單片包裝處理，我們的口罩堅持以UV紫外線殺菌，是100%台灣製造的醫用等級，織布成本較高，能充分透氣，也因為如此一送檢便獲得國際認證標準單位歐盟、FDA、GMP、國家標準ISO與清真認證。